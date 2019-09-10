Алексей Копайгородский стал мэром Сочи на ближайшие пять лет

Выбор сделан. Алексей Копайгородский единогласно избран мэром Сочи. Его кандидатуру, представленную губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, поддержали депутаты городского собрания по результатам тайного голосования. Все 44 голоса были отданы за него.

- Спасибо за оказанное доверие, мы будем работать на благо нашего города, - обратился к депутатам избранный мэр.

9 сентября истек срок полномочий Анатолия Пахомова, который возглавлял главный курорт страны с 2009 года. В этот же день глава региона прибыл в Сочи и представил нового первого заместителя главы Сочи, ставшим сразу же и.о. мэра. Им оказался 34-летний вице-губернатор Алексей Копайгородский, который курировал вопросы внутренней политики.

Алексей Копайгородский занимал пост вице-губернатора Краснодарского края

В таком статусе он пробыл ровно день. Уже 10 сентября состоялся конкурс на должность главы Сочи. Среди претендентов были 18 человек, 14 мужчин и четыре женщины. Средний возраст кандидатов составлял 45 лет. Их имена и фамилии не разглашались.

Конкурсная комиссия, половину членов которой утвердил губернатор, а половину депутаты городского собрания Сочи, отобрала нескольких кандидатов, которые и были представлены народным избранникам.

Первый этап конкурса прошли всего четыре кандидата из 18. Остальные не прошли проверку поданных документов. Второй этап - собеседование прошли три претендента. Четвертый не явился.

В итоге конкурсная комиссия, выслушав представленные программы, оставила только двух кандидатов, которых и представили депутатам городского совета. Выбирали они между бывшим вице-губернатором Алексеем Копайгородским и бизнесменом-строителем Андреем Донченко.

Алексей Копайгородский стал первым мэром Сочи, избранным таким способом. До этого жители курорта выбирали главу всеобщим голосованием.

КТО ТАКОЙ АЛЕКСЕЙ КОПАЙГОРОДСКИЙ

Алексей Копайгородский родился 26 марта 1985 года в Краснодаре. Он окончил в 2008-м году Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко, получив специальность «Информационная безопасность автоматизированных систем».

В 2012-м году окончил Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «Юриспруденция». В 2013-м году получил степень кандидата педагогических наук, защитив в Военном университете диссертацию на тему «Совершенствование воинского воспитания курсантов высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации». В 2015-м окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление»

В вооруженных силах Копайгородский служил с 2003 по 2013-й годы. В январе 2014-го стал заместителем начальника управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. В сентябре 2015-го стал заместителем директора регионального департамента внутренней политики.

С февраля 2016 года по март 2017 года работал заместителем главы Краснодара.

В марте 2017 назначен директором департамента внутренней политики краевой администрации. С сентября 2017-го вице-губернатор. С 9 сентября 2019-го – первый заместитель главы, врио главы Сочи.

Женат на дочери краснодарского бизнесмена, двое детей.

Согласно опубликованным сведениям о доходах, в 2018-м Алексей Копайгородский стал зарабатывать вдвое меньше, чем годом ранее – 1,58 млн рублей. Зато почти вдвое выросли доходы его супруги и достигли 14,7 млн рублей. Заместителю главы региона принадлежит автомобиль Land Rover, а его жене BMW X5 и Hyundai Santa Fe, а также шесть земельных участков, два дома и четыре нежилых здания.

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