Алексей Гордеев станет заместителем председателя Госдумы

Алексей Гордеев, сложивший в январе полномочия заместителя председателя правительства России, получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, передает в пятницу, 7 февраля, «РИА Новости».

«Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы», — отметил Неверов.

По его словам, Гордеев также получит должность вице-спикера нижней палаты парламента.

Неверов уточнил, что в связи с выросшей нагрузкой депутатами было принято решение разделить должности вице-спикера Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия». Таким образом, проблемы, которыми в настоящий момент занимается Неверов, перейдут к Гордееву. По распределению обязанностей вице-спикер курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран).

В Госдуме Гордеев будет представлять ту же региональную группу, что и Кулик, — Владимирскую, Липецкую, Воронежскую и Рязанскую области.

Сложение Куликом должностных полномочий будет обсуждаться на совете думы 10 февраля. Как отмечает «Газета.ру», Госдума, вероятно, рассмотрит вопрос о назначении Гордеева уже 11 февраля.

Новый состав правительства России был объявлен 21 января. 15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства Владимиру Путину о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и утвердил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.