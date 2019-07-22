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Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция

22 июля 2019, 14:54  •  91 • В России

КП:

- В интервью «Комсомольской правде» от 27 мая 2019 года вы дали прогноз, что большинство в Верховной раде Украины получит партия Зеленского "Слуга народа", а на второе место выйдет оппозиционная платформа Бойко-Медведчука. Поздравляю, ваш прогноз сбылся. Что, по-вашему, будет происходить дальше?

Чеснаков:

- Радует, когда позитивные прогнозы сбываются. Главных вывода два. Первый. Поражение партии войны, всех этих свидомых и оголтелых во главе с Порошенко на выборах президента Украины было не случайным. Выборы в Раду - это окончательный разгром этой партии. Подтверждение глубокого, системного характера перемен к лучшему. Украина постепенно возвращается в свое естественное состояние - нормального и невраждебного России государства. Зеленский, конечно, далеко не друг Москвы, но и в тяжелой, клинической враждебности пока не замечен.

Партия Зеленского лидирует на досрочных выборах в Раду - первые данные ЦИК.

И второй вывод. А по важности, на самом деле, первый. Наиболее ярким событием этих выборов стало уверенное второе место «Оппозиционной платформы - За жизнь». Ценность этого успеха в том, что он демонстрирует, насколько сильны на Украине пророссийские настроения до сих пор - несмотря на годы порошенковских репрессий и промывания мозгов. Надо отдать должное мужеству и мудрости Медведчука и Бойко. Они настоящие герои этих выборов, без сомнения. Антироссийские силы оказались в хвосте электоральной гонки. Это еще один важный и очень наглядный показатель сдвига в настроениях украинцев.

Поражение партии войны, всех этих свидомых и оголтелых во главе с Порошенко на выборах президента Украины было не случайнымФото: REUTERS

КП:

- Не слишком ли оптимистично звучит? Зеленский несколько месяцев назад называл Путина врагом, а Россию агрессором. Медведчук ничего не сможет сделать в раде. Он в меньшинстве.

Чеснаков:

- Зеленский пока вынужден говорить на старом политическом языке. Но сам он является носителем нового языка, новых смыслов. Нужно некоторое время, чтобы политическая семантика на Украине трансформировалась и общество научилось говорить и думать по-новому. Увидите, Зеленский не будет бросаться такими словами. Он попытается настроить общество на диалог с Россией. На восстановление прагматичных отношений. Недаром сразу же после завершения голосования в Раду Зеленский сказал, что ему кажется - они с Путиным «найдут понимание». Любви не будет. Дружбы тоже. Но и истерика прекратится. Наладится диалог. Конечно, здесь много рисков. Могут не дать - и свои свидомые дураки и американские хитрецы. Но он попытается.

Что касается Бойко и Медведчука. Да, они в меньшинстве. Но они активное и сильное меньшинство. И будут сильно влиять на долгосрочные тренды. Бандеровцы тоже меньшинство, только с другого края. Порошенко был вынужден идти у них на поводу, делать то, что они требовали. Всегда есть радикальное меньшинство, задающее тон большинству. В новом политическом цикле таким меньшинством будет оппозиционная платформа Бойко-Медведчука, антибандеровская, пророссийская сила.

Надо отдать должное мужеству и мудрости БойкоФото: REUTERS

КП:

- Медведчук говорил, что он не пророссийский, а проукраинский политик.

Чеснаков:

- Именно так. Но выгоду и перспективы Украины он видит не в разрыве с Россией, а в сближении с ней. Он за Россию. Значит, пророссийский. А то, что он не называет себя так - это та же проблема старого, уходящего дискурса. Скоро политический язык изменится, и на Украине будет можно говорить о пророссийской ориентации. И это тоже заслуга Бойко и Медведчука.

КП:

- В СМИ иногда пишут, что Медведчук стал конкурентом помощника президента России Суркова за влияние на украинскую повестку.

Чеснаков:

- Полная чушь. У Суркова с Медведчуком давние хорошие, рабочие отношения. Они не могут конкурировать, потому что выполняют разную работу. И еще потому, что в основных взглядах на ситуацию на Украине они очень похожи.

КП:

- Зеленский сможет договориться с Россией по Донбассу?

Чеснаков:

- Сможет, если захочет. Вернее, если очень сильно захочет. Потому что ему будут в этом деле мешать. Порошенко, Волкер и многие другие. Вашингтон и его восточноевропейские клиенты вроде Польши и Литвы заинтересованы в продолжении конфликта на Донбассе, чтобы оправдывать политику сдерживания России.

Политолог Виталий Третьяков: «Войну в Донбассе Зеленский не остановит»

Зеленский, конечно, далеко не друг Москвы, но и в тяжелой, клинической враждебности пока не замеченФото: REUTERS

КП:

- Зеленский уже сказал, что не даст Донбассу особый статус.

Чеснаков:

- Сказал. Ну и что? Придется дать. Недавно миллион жителей Донбасса обратились к нему через соцсети с требованием дать их региону особый статус. Зеленский любит общаться с народом напрямую, через интернет. Подчеркивает, что слышит, чего хотят люди. Придется услышать жителей Донбасса. Хотел диалога - получи. И выполни. Все просто.

КП:

- Вы полагаете, российское руководство может доверять Зеленскому?

Чеснаков:

- Ни в коем случае. На доверии политику не строят. Начинать всегда нужно с недоверия. Именно потому, что он много чего успел наговорить негативного. Предложил, например, разрушить нормандский формат, заменив его на какую-то "шестерку" с США и Британией. Характерен подбор этой пары - и Вашингтон, и Лондон наиболее активные противники нормализации российско-украинских отношений и справедливого урегулирования конфликта на Донбассе. В этом усматривается желание через изменение формата отказаться и от Минских соглашений. Понятна хитрость: новый формат - новые соглашения. Ревизии минского комплекса мер добивался еще Порошенко. Зеленский продолжает, к сожалению, его интриги. Но все-таки, есть надежда, что он осознает тупиковость порошенковской политики и откажется от нее.

КП:

- На чем основана такая надежда?

О главных итогах выборов в Верховную Раду, прошедших на Украине, «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Чеснаков:

- Эта надежда связана не столько с Зеленским, сколько с общественным мнением на Украине. Итоги президентских и парламентских выборов показали, что оно благоприятно для решительных шагов по предоставлению особого статуса Донбассу и для нормализации отношений с Россией. Это запрос общества, требование народа Украины. Зеленский это требование, конечно, слышит. Он умный и дерзкий человек. Возможно ему хватит ума и дерзости мирно решить вопрос Донбасса. Россия готова в этом важнейшем деле помочь.

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