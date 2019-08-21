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Алексей Чеснаков: Россия обменяет украинских моряков в ближайшие недели

21 августа 2019, 13:09  •  113 • В России

Об этом заявил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью изданию «Актуальные комментарии» по итогам саммита президентов России и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

- Думаю, конкретные результаты у этой встречи (Путина и Макрона, - ред.) есть. Во-первых, заявлено о бесспорной важности «нормандского формата» для урегулирования украинского конфликта. А значит, окончательно отвергнута идея Порошенко и Зеленского о ликвидации этого формата путем его расширения. Не будет расширения. А значит, не будет ревизии Минских соглашений. Это важный, конкретный результат, - заявил Чеснаков.

Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Эксперт отметил, что саммит «нормандской четвёрки» может состоятся в обозримом будущем.

- Саммит состоится только при условии, что решения этого саммита будут заранее сторонами согласованы. А также при выполнении решений ранее состоявшихся саммитов. Здесь, напомню, Россия требует согласовать формулу Штайнмайера и завершить разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере, сказал он.

Кроме того, Алексей Чеснаков предположил, что обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией может пройти уже в ближайшие недели. Обмен может затронуть и украинских моряков, задержанных у Керченского пролива и находящихся сейчас в СИЗО Москвы.

- Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц, - сказал эксперт. - И моряков тоже. Хоть это и не вопрос «нормандского формата», а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история, заявил он.

Путин и Макрон встретились для переговоров.

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