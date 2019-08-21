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Алексей Чеснаков: Идея Порошенко и Зеленского о расширении «нормандского формата» окончательно отвергнута

21 августа 2019, 16:24  •  233 • В России

Директор Центра политической коньюктуры Алексей Чеснаков раскрыл в эфире Радио «Комсомольская правда» итоги переговоров президентов России и Франции по «украинскому вопросу». Владимир Путин и Эммануэль Макрон решили не хоронить «нормандскую четверку», отвергнув включение в число переговорщиков по Украине новых игроков. Сейчас это - Москва, Париж, Берлин и Киев. Петр Порошенко и Владимир Зеленский предлагали привлечь в эту группу США и Великобританию.

Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

- Эта идея сначала Порошенко, а затем — и Зеленского бессмысленна, потому что она добавляет новых переговорщиков без расширения и углубления повестки. Это не создает никаких новых смыслов и никаких новых эффективных механизмов для Минских соглашений. И очевидно, что те заявления, которые были сделаны президентами России и Франции на встрече 19 августа свидетельствуют, что обе стороны, участвующие в ныне существующем «норманнском формате», считают это предложение по расширению неприемлемым. И неэффективным.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в редакции "Комсомольской правды".Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Значит, не будет и ревизии Минских соглашений?

- Украина, предлагая каждый раз расширить «нормандский формат», на самом деле, имеет в виду, что это позволит ей протянуть время, не выполняя конкретные обязательства, которые были ей взяты на себя. И увеличение участников «нормандского формата» усилит давление на Россию. То есть, Украина, на самом деле, «петляет», как они сами это называют. И пытается любыми способами переложить ответственность на Россию. В этой связи, конечно же, увеличение количества переговорщиков и переговоров просто будет способствовать заморозке конфликта (на Донбассе, - ред.).

- То есть, Путин и Макрон поставили на идее Порошенко-Зеленского жирную точку?

- Да, можно считать, что идея Порошенко и Зеленского о ликвидации «нормандского формата» путем его расширения окончательно отвергнута. Не будет расширения. А значит, не будет ревизии Минских соглашений. Это важный, конкретный результат.

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Алексей Чеснаков: В ближайшие недели Россия и Украина обменяют удерживаемых лиц. В том числе моряков

- Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц, - сказал директор Центра политической коньюктуры Алексей Чеснаков в эфире Радио «Комсомольская правда". - И моряков (задержанных прошлой осенью за нарушение госграницы России у Керченского пролива, - ред.) тоже. Этот вопрос находится в повестке обсуждения на разного уровня треках между странами. В первую очередь, между Россией и Украиной. И, конечно же, можно ждать, что в обозримой перспективе этот процесс будет продолжен. (подробности)

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