Напомним, 18 марта страна выбрала главу государства на ближайшие шесть лет. По мнению ректора СПбГУП Александра Запесоцкого, выборы прошли максимально честно.

Александр Запесоцкий: Победа Путина стала большой неприятностью для Запада 00:00 00:00

- 25 лет назад у нас была ужасная социальная дезорганизация: люди не знали, что делать и за кого голосовать. Это был хаос. Но сейчас все изменилось. Россияне знают, в каком надо двигаться направлении, - отметил ученый. - Главный итог выборов в том, что страна выразила свое полнейшее доверие Владимиру Путину. Думаю, набранные им 76,69 процента - это реальное отражение волеизъявления избирателей.

А вот для западных стран, считает Александр Запесоцкий, настолько убедительный результат стал «большой неприятностью».

- Запад хочет иметь в России слабого президента - он хочет видеть у нас деградирующую и разрушающуюся страну, - уверен ректор Гуманитарного университета профсоюзов. - Поэтому Путин, возрождающий Россию, неприятен для Запада и Евросоюза.

Еще одним ярким итогом голосования Александр Запесоцкий назвал «полный крах псевдолибералов, позиционирующих себя как Голос Запада».

- Отряд был сформирован достаточно большой: Каспаров, Шендерович, Акунин, Быков...Это люди высокоинтеллектуальные, однако они потерпели фиаско. Народ остался абсолютно равнодушен к их мнению, - сказал ректор вуза. - Кстати, можно проследить тенденцию, что у всех этих личностей сейчас просто катастрофический творческий кризис. Например, Андрей Макаревич, назвавший россиян «злобными дебилами». Когда-то его песни несли в себе гуманистический смысл, но выпустил ли он что-то значимое за последние десять лет? Или, как вы думаете, издадут ли когда-нибудь полное собрание сочинений Димы Быкова?.. Я очень сомневаюсь! А кризис их связан с тем, что они просто перестали понимать жизненные реалии, но все равно очень хотят быть нашими учителями и наставниками.

Журналисты «КП» попросили Александра Запесоцкого прокомментировать события, которые стали происходить сразу после выборов. Например, только что начались разговоры о том, чтобы повысить подоходный налог с 13 до 15 процентов...

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- Вы знаете, главная проблема России это не дураки и дороги, а экономический блок правительства, - считает Александр Запесоцкий. - И самый большой вопрос в том, удастся ли Владимиру Путину осуществить смену экономического курса, сможет ли он провести кадровую реформу и отстранить людей, идеология которых приводит к свертыванию нашей экономики.