Александр Шохин: Это призыв к миллиардерам - возвращайтесь в родную гавань, вслед за Крымом

- Ну что теперь, как говорится: «Шеф, усе пропало?» Я по поводу американского «Кремлевского списка».

- Нет, Александр, ничего не пропало. Это не санкционный список. Это список как раз, условно говоря, лиц, которые представляют основу политического и экономического строя Российской Федерации.

Во-первых, это, как и заявлено, список политического руководства страны, Администрация в полном составе, руководство – 43 человека, правительство в полном составе. Ну и…

- Олигархи…

- И госкомпании. Вторая часть – да, это олигархи.

- Или у нас нет олигархов теперь?

- Как нет? Дело в том, что этот список так и называется – список олигархов. Это впервые в законодательную норму введено понятие «олигарх». Раньше оно было бытовым, почти ругательным словом, а теперь ругательство узаконено американским Конгрессом и Белым домом, поскольку это приложение так и называется - «Лист олигархов».

- А у нас Дворкович же (вице-премьер правительства РФ) олигархов-то упразднил.

- Он поторопился, видимо, упразднить это понятие. Поскольку оно теперь введено законом. И предприниматель с доходом по списку «Форбс» свыше миллиарда долларов автоматически считается теперь олигархом, в соответствии с американским законом № 231, по-моему.

Александр Шохин, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей - о «Кремлевском списке» 00:00 00:00

- Но все же вернемся, Александр Николаевич, к списку...

- Да, там есть оговорки, что это - ни в коем случае не санкционный список. То, что вы туда вошли...

- А я не вошел.

- Я так - в общем... Это не означает, что на этих лиц могут распространяться какие-то ограничения и санкции. Вот эта оговорка принципиально важна.

- Там есть ряд фамилий со звездочкой.

- Это те, на кого уже распространены санкции – «украинские», скажем так. (То есть, речь - о надуманных «подозрениях» за «вмешательство» в ситуацию на Украине. - А.Г.) Но это не значит, что на кого-то из этого списка не будут введены санкции.

- Ага.

- Тем не менее, я считаю, что это такой доклад, не санкционный список, приложение к «кремлевскому докладу», - достаточно, скажем так, мягкое движение по пути введения реального санкционного режима, и «Караул!» кричать я бы не стал.

Думаю, многие ждали гораздо худшего. Что именно будет список лиц, против которых реально будут введены санкции. И поэтому сейчас достаточно, на мой взгляд, в этом плане, может, даже посол Хантсман прав, что не надо преувеличивать вот этого негативного значения для российско-американских отношений этого «Кремлевского доклада».

И в этой связи надо иметь в виду, что законом этим, кроме доклада, вводится еще ряд режимов.

- То есть?

- Ну, например, режим вторичных санкций. Это тот механизм, который позволяет вводить санкции против любой компании мира, если она сотрудничает с уже подпавшими под санкции российскими структурами или физическими лицами.

- У нас много подпавших же...

- Так вот, сотрудничество с ними, с подпавшими под санкции и со структурами, которые там находятся, - уже является со вчерашнего дня основанием для введения санкций против вот этих сотрудничающих юр- и физлиц. Вот это серьезная вещь. Потому что она уже со вчерашнего дня действует.

- Как дальше жить? Чего с Россией будет, чего с нами будет? Чего с нашими родными олигархами? Как их спасать?

- Что значит – спасать? Они пока не находятся в зоне оранжевой угрозы. Я имею в виду, это не высшая угроза.

- Не «высшая мера».

- В принципе, целый ряд мер уже предпринимается. И связанных с возможностями более широкими возврата в российскую юрисдикцию, и ликвидации контролируемых иностранных компаний, и так далее, и так далее. И второй этап амнистии капиталов... Возвращаться в родную гавань, вслед за Крымом.

- То есть им надо к нам ехать обратно – мы защитим.

- Да нет, дело-то не в том, что - ехать. Бизнес-то у них в России все равно.

- Пусть деньги нам отдадут, мы их спрячем и сами защитим.

- Понимаете, тут ведь вопрос в том, что мы не должны полностью замыкаться. Нам нельзя реагировать на эту ситуацию таким образом, что нас изолируют, а мы еще больше закроемся. Надо по всем направлениям, где можно, сотрудничать, где можно привлекать иностранные инвестиции, - нельзя поддаваться на провокации, на мой взгляд. Надо действовать выверенно, аккуратно, не политизировать чрезмерно то, что уже и так политизировано.

- Можете по секрету сказать, кто из олигархов, из предпринимателей уже вам сегодня звонил? Может, в жилетку плакал или, наоборот, говорил: ура!

- Ну, вы знаете, - не было ни плачущих, ни радующихся, что не попали, или то, что это не санкции, а только публикация списка некоего потенциального, списка лиц, которые могут оказаться под санкциями, могут не оказаться, и так далее... Все все прочитали.

- Звонили вам?

- Звонки были в контексте как раз того, как комментировать, если вдруг будут… советы спрашивать.

- И как вы сказали?

- Настрой достаточно взвешенный, спокойный.

- А кто звонил?

- Это секрет.

- Вы же знаете, у нас бесцензурная газета. И радио тоже.

- Это я знаю. Но просто это неправильно было бы.

- А почему Александра Николаевича Шохина туда не внесли?

- А я не политик. По этому критерию не попал. И не олигарх. (смеется) Надо лучше работать!

- Тогда мы тоже зарядимся оптимизмом.