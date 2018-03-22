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ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил КНДР упростить визовый режим для россиян, что позволило бы увеличить турпоток и укрепить двустороннее взаимодействие. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

"В этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям. Наша страна первой официально признала независимость КНДР. Примером, одной из новых точек роста двустороннего взаимодействия может стать туристическая отрасль. Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю не только запланировать памятные мероприятия в честь юбилея нашего сотрудничества, но и рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан", - приводит пресс-служба слова Александра Галушки на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР в Пхеньяне.

КНДР входит в число стран, граждане которых могут въехать по электронной визе в Приморье, на Камчатку и Сахалин по упрощенному визовому режиму в рамках свободного порта Владивосток.

В состав российской делегации для работы на межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вошли представители 11 федеральных органов исполнительной власти. Предметами обсуждения стали различные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и рыболовства, образования, науки и техники, экологии, спорта и культуры.