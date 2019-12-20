Алекса, купи подарки: Умная колонка от Amazon помогла детям потратить 700 долларов без ведома родителей

В США двое маленьких детей умудрились сделать покупки приблизительно на 700 долларов, воспользовавшись стоящей в доме умной колонкой Amazon Echo. Об этом сообщают американские и британские СМИ.

Инцидент произошел в пригороде Детройта. Мать детей Вероника Эстелл получила посылку с фигурками супергероев, куклами LOL и Barbie, а также 48 батареек. Откуда взялись подобные подарки, она не поняла.

В итоге выяснилось, что шестилетняя Арисса и ее четырёхлетний брат Кэм заказали подарки через умную колонку, которая была подключена к кредитной карте.

"Приехали наши подарки, которые мы заказывали у Алексы!", - заявила девочка.

Сама женщина уже успела купить подарки для детей, поэтому она отменила второй заказ, сделанный детьми. Представители Amazon согласились на это, но решили оставить игрушки детям, передает The Mirror.