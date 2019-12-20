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Алекса, купи подарки: Умная колонка от Amazon помогла детям потратить 700 долларов без ведома родителей

20 декабря 2019, 15:54  •  56 • В мире
Умная колонка от Amazon помогла детям потратить 700 долларов без ведома родителей. Как выяснилось, при помощи голосовых команд они приказали голосовому помощнику Алексе купить себе подарки, а оплата произошла через подключенную к устройству кредитную карту.
В США двое маленьких детей умудрились сделать покупки приблизительно на 700 долларов, воспользовавшись стоящей в доме умной колонкой Amazon Echo. Об этом сообщают американские и британские СМИ.
Инцидент произошел в пригороде Детройта. Мать детей Вероника Эстелл получила посылку с фигурками супергероев, куклами LOL и Barbie, а также 48 батареек. Откуда взялись подобные подарки, она не поняла.
В итоге выяснилось, что шестилетняя Арисса и ее четырёхлетний брат Кэм заказали подарки через умную колонку, которая была подключена к кредитной карте.
"Приехали наши подарки, которые мы заказывали у Алексы!", - заявила девочка.
Сама женщина уже успела купить подарки для детей, поэтому она отменила второй заказ, сделанный детьми. Представители Amazon согласились на это, но решили оставить игрушки детям, передает The Mirror.

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