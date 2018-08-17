Алекс Джонс: В Америке будут теракты, цель – свержение Трампа

Автор:

Афанасьев Андрей

Именно такой позиции придерживается один из самых видных оппозиционных журналистов в США, основатель портала Infowars Алекс Джонс:

До выборов осталось 82 дня. В самое ближайшее время, возможно, через несколько часов, дней или недель произойдет такое же постановочное событие, как в 1995 году, когда Билл Клинтон и «глубокое государство», сильно отстававшие по рейтингам, обвинили людей со Среднего Запада в организации теракта в Оклахома-Сити, чтобы увеличить поддержку демократов и обеспечить победу Клинтон на выборах.

Они говорят, что атаки неизбежны, и кровь будет на руках президента Трампа. А еще они говорят, что это будет моя вина! То же самое «глубокое государство» или deep state уже сделало это, когда было под контролем Клинтон. Они вырвали победу тогда. Билл Клинтон сказал об этом изданию USA Today на борту президентского самолета. Он сказал: «Я смог переизбраться благодаря теракту в Оклахома-сити».