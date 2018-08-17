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Алекс Джонс: В Америке будут теракты, цель – свержение Трампа
17 августа 2018, 18:54 • 58 • В мире
В самой большой опасности находятся технологические компании вроде Apple и Google, правительственные здания, крупные СМИ.
Автор:
Афанасьев Андрей
Именно такой позиции придерживается один из самых видных оппозиционных журналистов в США, основатель портала Infowars Алекс Джонс:
Алекс Джонс. Фото: www.globallookpress.com
Либеральные издания и политики обвиняют Алекса Джонса в том, что он якобы провоцирует насилие. В одном из своих недавних выступлений журналист произнес фразу: «Готовьте свои винтовки», адресованную рядовым американцам, так как в сети стало появляться все больше роликов с откровенными угрозами в адрес президента США и консерваторов. Например, издание Next News Network опубликовало видео с опросом участников антитрамповского леволиберального митинга, которые отрыто говорили, что готовы идти на крайние меры.
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