Альбер Камю о чуме, угрожающей человечеству

«Микроб чумы никогда не умирает»

Альбер Камю (1913-1960) – один из крупнейших писателей ХХ века. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1957 год). Его перу принадлежат несколько романов («Счастливая смерть», «Посторонний», «Чума», «Падение»), около десятка пьес («Восстание в Астурии», «Недоразумение», «Калигула», «Бесы» и др.), несколько десятков эссе («Со смертью в душе», «Любовь к жизни», «Изнанка и лицо», «Миф о Сизифе», «Бунтующий человек», «Размышления о смертной казни» и др.), большое количество рассказов.

Альбера Камю называют представителем экзистенциализма наряду с Сереном Кьеркегором, Карлом Ясперсом, Мартином Хайдеггером, Жан-Полем Сартром. Каждая работа Камю (будь то роман, пьеса или эссе) – сплав литературы и философии, но сам Камю не считал себя философом и возражал, когда его так называли. Из всего многообразия его работ выделяются три произведения: «Миф о Сизифе» (Le Mythe de Sisyphe), 1942; «Бунтующий человек» (L’Homme révolté), 1951; «Чума» (La Peste), 1957.

В 2022 году исполняется 80 лет с момента выхода в свет эссе «Миф с Сизифе» и 75 лет – с момента появления романа «Чума». О них сегодня и поговорим.

Над «Мифом о Сизифе», где Камю впервые достаточно полно изложил свою философию абсурдизма и суицида, писатель работал пять лет. Эссе начинается с таких слов: «На нижеследующих страницах речь пойдет о чувстве абсурда, обнаруживаемом в наш век повсюду, – о чувстве, а не о философии абсурда, собственно говоря, нашему времени неизвестной… Стоит в то же время отметить, что абсурд, который до сих пор принимали за вывод, берется здесь в качестве исходного пункта. В этом смысле мои размышления предварительны: нельзя сказать, к какой позиции они приведут. Здесь вы найдете только чистое описание болезни духа, к которому пока не примешаны ни метафизика, ни вера. Таковы пределы книги, такова ее единственная предвзятость».

Философия суицида у Камю неотрывна от философии абсурдизма, о чем автор и говорит: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями, второстепенно. Таковы условия игры: прежде всего нужно дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна и значимость ответа – за ним последуют определенные действия. Эту очевидность чует сердце, но в нее необходимо вникнуть, чтобы сделать ясной для ума».

Камю напоминает читателю об уроках Сократа: два с половиной тысячелетия назад великий грек говорил, что главная задача философии – познание человеком самого себя.

В качестве примеров абсурдной жизни Камю приводит историю соблазнителя Дон Жуана, лицедейство актеров, эфемерные победы завоевателей, но квинтэссенцией абсурдизма для него является история мифологического Сизифа. Этот герой пытался совершить побег из преисподней, за что был наказан: боги принудили его закатывать на гору тяжелый камень, который, достигнув вершины, должен был каждый раз скатываться вниз, и Сизиф должен был вновь и вновь поднимать его на гору.

Заостряя вопрос о смысле жизни, Камю пытается показать, что человек подобен Сизифу, и в жизни у него есть всего три варианта.

Первый: прекратить бессмысленную работу по закатыванию камня, который всё равно катится вниз; стать бесстрастным наблюдателем того, как другие пытаются закатить камни наверх.

Второй: прекратить бессмыслицу жизни и покончить самоубийством.

Третий: продолжить сизифов труд. Это значит либо обреченно продолжать закатывать камень, смиряясь с бессмысленностью своего труда, либо закатывать камни с чувством протеста, превращая труд в демонстрацию бунта против власти богов, назначивших человеку наказание.

Камю выбирает третий вариант. Спустя девять лет после публикации «Мифа о Сизифе» выходит его эссе «Бунтующий человек», где он изложил окончательную версию своей философии бунта. А для европейских левых 1960-х годов «Миф о Сизифе» стал своего рода путеводной звездой.

Можно сказать, что при всей своей незаурядной литературно-философской одарённости Камю страдал духовной слепотой. Он бился о стены тюрьмы земного бытия, обрекающей на абсурд жизни, не видя открытого окна – веры в бессмертие человеческой души, в существование Бога. Однако, как это ни парадоксально, острая постановка писателем вопросов о смысле жизни многих читателей «Мифа о Сизифе» привела к Богу.

В романе «Чума» сюжетом являются события, в центре которых эпидемия. Роман начинается со слов: «Любопытные события, послужившие сюжетом этой хроники, произошли в Оране в 194… году». Оран, город в Алжире на побережье Средиземного моря, был Альберу Камю хорошо знаком: писатель родился во французском Алжире и первую половину жизни провёл там. В романе описывается эпидемия, охватившая город. Говорят, писатель дал картину эпидемии, которая действительно имела место в 1857 году, а он своей фантазией перенес её в 40-е годы следующего века. Чума в романе – символ. В первую очередь – символ любого зла. Во вторую очередь – символ тех конкретно-исторических обстоятельств 1930-х годов, когда на Европу наползал фашизм. Чума в Оране у Альбера Камю – это образ фашистского государственного строя, «коричневой чумы».

В романе показаны этапы развития эпидемии. Первыми признаками заразы стали крысы, которые выползали на улицы города и там околевали. Власти не обращают на это внимания, а чумная зараза распространяется. Захватывающие город крысы у Камю – символ, предвестник катастрофы. Постепенно зараза перекидывается на людей. Сначала людей хоронят по всем правилам на кладбище, потом трупов становится так много, что их начинают сваливать в рвы, затем – вывозить за город и сжигать. В городе устанавливается жёсткий карантин, въезд в город и выезд из него закрываются, запасы продуктов истощаются, начинается голод.

Подробно описано у Камю, как реагируют на эту обстановку герои романа. Часть из них остаются безучастными наблюдателями происходящего. Один из героев обогащается, продавая продукты по сумасшедшим ценам. А несколько человек во главе с доктором Бернаром Риэ (от его имени ведется повествование) организуют дружины для спасения людей, работая по двадцать часов в сутки. Эти герои – символ антифашистского Сопротивления. Через полтора года эпидемия заканчивается. Оставшиеся жители (примерно половина от начальной численности жителей города) ликуют. Задумчив лишь доктор Риэ: «Он знал то, чего не ведала эта ликующая толпа и о чем можно прочесть в книжках, – что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города».

Литературно-философская символика Альбера Камю значима не только для того времени, когда этот писатель жил и творил. Она и сегодня властно напоминает о том, что «микроб чумы никогда не умирает».