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Албанцы пожелали властям огненного Рождества: Протестующие объявили войну новогодним ёлкам
12 декабря 2020, 04:20 • 73 • В мире
Второй день в столице Тиране и ряде других городов продолжаются массовые протесты. Албанцы пожелали властям огненного Рождества, выступая против полицейского беспредела. Люди объявили войну новогодним ёлкам. Они жгут наряженные деревья и бьют окна.
8 декабря сотрудники албанской полиции застрелили 25-летнего мужчину за то, что он нарушил комендантский час, действующий уже месяц, с 22:00 до 06:00. Местные СМИ писали: человек находился на улице, но требование полиции остановиться не выполнил. В него выстрелили в сотне метров от его дома. Полицейским показалось, что в руках у мужчины оружие. Позднее правоохранители признали, что превысили свои полномочия.
Вечером 9 декабря в Тиране случились массовые протесты. Люди собирались возле правительственных зданий и бросали камни в их окна. Полиция отреагировала на беспорядки применением слезоточивого газа, сообщает портал Politico.eu.
Главное требование протестующих - отставка премьер-министра Эди Рамы и главы МВД Сандера Ллешаджа. Протесты продолжились и 10 декабря, в четверг. Агрессивно настроенные люди начали опрокидывать и поджигать наряженные новогодние ёлки, установленные на улицах города. Так албанцы пожелали властям огненного Рождества.
Задержаны четыре человека. BBC сообщает, что в ходе столкновений пострадали 16 сотрудников полиции и двое (по другим источникам - четверо) демонстрантов. Состояние одного из раненых оценивается как тяжёлое.
Полицейский, застреливший гражданина, арестован. Министр внутренних дел Албании подал в отставку. На своей странице в Facebook он написал, что соболезнует семье погибшего и расследование инцидента будет проведено самым тщательным образом.
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