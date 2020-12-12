Албанцы пожелали властям огненного Рождества: Протестующие объявили войну новогодним ёлкам

8 декабря сотрудники албанской полиции застрелили 25-летнего мужчину за то, что он нарушил комендантский час, действующий уже месяц, с 22:00 до 06:00. Местные СМИ писали: человек находился на улице, но требование полиции остановиться не выполнил. В него выстрелили в сотне метров от его дома. Полицейским показалось, что в руках у мужчины оружие. Позднее правоохранители признали, что превысили свои полномочия.

Вечером 9 декабря в Тиране случились массовые протесты. Люди собирались возле правительственных зданий и бросали камни в их окна. Полиция отреагировала на беспорядки применением слезоточивого газа, сообщает портал Politico.eu.

Главное требование протестующих - отставка премьер-министра Эди Рамы и главы МВД Сандера Ллешаджа. Протесты продолжились и 10 декабря, в четверг. Агрессивно настроенные люди начали опрокидывать и поджигать наряженные новогодние ёлки, установленные на улицах города. Так албанцы пожелали властям огненного Рождества.

Задержаны четыре человека. BBC сообщает, что в ходе столкновений пострадали 16 сотрудников полиции и двое (по другим источникам - четверо) демонстрантов. Состояние одного из раненых оценивается как тяжёлое.

Полицейский, застреливший гражданина, арестован. Министр внутренних дел Албании подал в отставку. На своей странице в Facebook он написал, что соболезнует семье погибшего и расследование инцидента будет проведено самым тщательным образом.