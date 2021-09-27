Албанцы напали на группу сербов: "Использовали бутылки и ножи" - СМИ

На севере Косова албанцы атаковали группу сербов. Нападавшие использовали бутылки и ножи, сообщают СМИ.

Албанцы напали на группу сербов в городе Косовска-Митровица на севере Косова. Нападавшие были вооружены ножами и бутылками. Подробности сообщает портал "Косово онлайн".

Атака случилась в административном здании в южной части города, которая принадлежит албанцам. Только по счастливой случайности обошлось без жертв, отмечает новостное издание.

Напомним, что ситуация в городе начала накаляться, когда местные власти обязали сербов поменять автомобильные номера на косовские. Это вызвало протесты сербского населения. В ответ на недовольство на сербское меньшинство натравили спецназ. Власти Сербии грозят введением войск, если притеснение сербов не прекратится.