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Албанцы напали на группу сербов: "Использовали бутылки и ножи" - СМИ

27 сентября 2021, 23:25  •  76 • Политика
На севере Косова албанцы атаковали группу сербов. Нападавшие использовали бутылки и ножи, сообщают СМИ.
Албанцы напали на группу сербов в городе Косовска-Митровица на севере Косова. Нападавшие были вооружены ножами и бутылками. Подробности сообщает портал "Косово онлайн".
Атака случилась в административном здании в южной части города, которая принадлежит албанцам. Только по счастливой случайности обошлось без жертв, отмечает новостное издание.
Напомним, что ситуация в городе начала накаляться, когда местные власти обязали сербов поменять автомобильные номера на косовские. Это вызвало протесты сербского населения. В ответ на недовольство на сербское меньшинство натравили спецназ. Власти Сербии грозят введением войск, если притеснение сербов не прекратится.

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