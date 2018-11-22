Албанская православная церковь оценила действия Константинополя на Украине

Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий прокомментировал реализацию Константинопольским патриархатом проекта украинской автокефалии.

Как сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в послании Анастасия, направленном Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 10 октября 2018 года, выражено опасение, что планы Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии являются «хождением по минному полю».

«Оно (хождение. — RT) напоминает опасное предприятие с непредвиденными побочными действиями. Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплочённость, как это неоднократно случалось в разных поместных церквах. В итоге вместо единства православных на Украине проступает опасность раскола единства мирового православия», — указывается в обращении.

По словам главы Албанской церкви, раскол в мировом православии стал бы «болезненным ударом по доверию к православию, чего всеми силами необходимо избежать».

Ранее стало известно, что Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Позднее Армянская апостольская церковь сообщила, что выступает против предоставления Украине томоса.

В октябре РПЦ призвала Константинопольский патриархат извиниться за нанесение ущерба мировому православию и встать на путь диалога.