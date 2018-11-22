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Албанская православная церковь оценила действия Константинополя на Украине
22 ноября 2018, 17:54 • 188 • Украина
Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий прокомментировал реализацию Константинопольским патриархатом проекта украинской автокефалии.
© Сергей Пятаков РИА Новости
Как сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в послании Анастасия, направленном Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 10 октября 2018 года, выражено опасение, что планы Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии являются «хождением по минному полю».
«Оно (хождение. — RT) напоминает опасное предприятие с непредвиденными побочными действиями. Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплочённость, как это неоднократно случалось в разных поместных церквах. В итоге вместо единства православных на Украине проступает опасность раскола единства мирового православия», — указывается в обращении.
По словам главы Албанской церкви, раскол в мировом православии стал бы «болезненным ударом по доверию к православию, чего всеми силами необходимо избежать».
Ранее стало известно, что Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Позднее Армянская апостольская церковь сообщила, что выступает против предоставления Украине томоса.
В октябре РПЦ призвала Константинопольский патриархат извиниться за нанесение ущерба мировому православию и встать на путь диалога.
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