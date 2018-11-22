Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Позволит обеспечить устойчивость системы»: Госдума продлила заморозку накопител...
Путин попросил ОПК перестать выпускать болванки
А вы помните обещания перед Великим Майданом?
Эксперт связал с выборами решение закрепить в Конституции курс Украины на ЕС и Н...
Главная / Украина

Албанская православная церковь оценила действия Константинополя на Украине

22 ноября 2018, 17:54  •  188 • Украина
Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий прокомментировал реализацию Константинопольским патриархатом проекта украинской автокефалии.
 
© Сергей Пятаков РИА Новости
 

Как сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в послании Анастасия, направленном Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 10 октября 2018 года, выражено опасение, что планы Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии являются «хождением по минному полю».

«Оно (хождение. — RT) напоминает опасное предприятие с непредвиденными побочными действиями. Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплочённость, как это неоднократно случалось в разных поместных церквах. В итоге вместо единства православных на Украине проступает опасность раскола единства мирового православия», — указывается в обращении.

По словам главы Албанской церкви, раскол в мировом православии стал бы «болезненным ударом по доверию к православию, чего всеми силами необходимо избежать».

Ранее стало известно, что Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Позднее Армянская апостольская церковь сообщила, что выступает против предоставления Украине томоса.

В октябре РПЦ призвала Константинопольский патриархат извиниться за нанесение ущерба мировому православию и встать на путь диалога. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

188
Источник
Похожие новости
22 ноября 2018, 17:54
Албанская православная церковь оценила действия Константинополя на Украине
22 ноября 2018, 11:24
В Госдуме прокомментировали заявление о «новом майдане» на Украине
22 ноября 2018, 17:54
Эксперт связал с выборами решение закрепить в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО

22 ноября 2018, 17:54
Гройсман рассказал, когда Украина станет «газовой державой»
22 ноября 2018, 11:24
В Крыму заявили о возможности «нового майдана» на Украине
22 ноября 2018, 11:24
Власти Крыма назвали издевательством приговор депутату Ганышу на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере
17 ноября 2018, 03:09
Как Россия и Япония поделят Курилы
17 ноября 2018, 07:54
Поражение чемпионов мира, разгром Украины и покер экс-игрока «Спартака»: обзор игрового дня Лиги наций
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
16 ноября 2018, 09:09
«Украина совершает пиратские действия»: в Москве отреагировали на задержание Киевом судов в Азовском море
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
21 ноября 2018, 12:54
Телеканал CNN «растоптал» репутацию Хиллари Клинтон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.