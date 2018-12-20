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Албания на радость Вашингтону выслала двух иранских дипломатов

20 декабря 2018, 09:24  •  65 • Политика
Албания объявила персонами нон грата и выслала двух иранских дипломатов - на радость Вашингтону. Это позволило правительству страны заслужить почти молниеносное одобрение США, необходимое для объединения с Косово.
Албания решила объявить персонами нон грата и выслать двух дипломатов посольства Ирана в Тиране, обвинив их в создании угрозы для безопасности страны.
В сообщении албанского МИДа, которое приводит газета The Albanian Daily News, говорится, что решение о высылке иранских дипломатов было принято "после консультаций с союзниками".
Какие именно союзники имеются в виду, стало понятно, когда советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отреагировал на происходящее едва ли не раньше, чем албанские СМИ. Он заявил в твиттере, что албанский премьер Эли Рама "только что изгнал иранского посла", дав понять лидерам Ирана, что "их поддержка терроризма недопустима".
США, заверил Болтон, поддерживают премьер-министра Раму и албанцев, которые "противостоят безрассудному поведению Ирана в Европе и по всему миру".
Официально причина высылки иранских дипломатов не называлась, однако источники албанского телеканала Top Channel предположили, что сотрудники посольства готовили теракт против израильских футболистов во время отборочного матча чемпионата мира в 2016 году. В то же время ранее сообщалось, что предполагаемые террористы были из числа албанских и косовских активистов, причастных к террористическому и запрещенному в РФ Исламскому государству, которое, по мнению многих аналитиков, связано с американскими спецслужбами.
Отметим, в настоящее время Тирана стремится всеми силами радовать Вашингтон для того, чтобы получить поддержку своих планов по строительству "Великой Албании". Месяц назад премьер Албании Эди Рама анонсировал предстоящие планы по объединению республики с Косово. После этого в Приштине приступили к созданию собственной армии и ввели ряд экономических мер, делающих проживание в крае этнических сербов невыносимым.

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