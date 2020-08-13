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Алаев: РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством все хорошо
13 августа 2020, 19:35 • 77 • Аналитика
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в интервью РИА Новости прокомментировал последние скандальные ситуации в РПЛ, высказывания Леонида Федуна о намерении снять "Спартак" с чемпионата, а также ответил на критику в отношении главы департамента судейства Виктора Кашшаи.
- Как вы оцените старт этого сезона с точки зрения судейства?
- При старте случились резонансные судейские ошибки, при этом, на мой взгляд, большинство матчей были проведены на нормальном уровне. Самые большие сложности сейчас связаны с использованием системы VAR. Она работает не так, как мы все ожидали, и на это есть объективные причины.
Напомню, что мы отработали в боевом режиме (когда VAR используется на всех матчах – ред.) всего 10 туров. У судей пока нет достаточного опыта. Другая проблема заключается в том, что мы должны неукоснительно следовать протоколу IFAB. К сожалению, не получилось просто взять и безболезненно скопировать этот документ, внедрив его в наш чемпионат. К нашей действительности он не подходит.
Думаю, на это есть причины, даже ментальные. У наших людей обостренное чувство справедливости. И они не могут принять ситуацию, когда судья может посмотреть повтор и удостовериться в важнейшем решении на 89-й минуте, но этого не делает, а судья VAR его не поправляет. Поэтому наша основная задача максимально оперативно изменить методологию использования VAR, чтобы судейская бригада имела возможность дополнительных проверок сложных моментов. Необходима перенастройка, которой мы уже занялись.
- Как вы отреагировали на заявление Леонида Федуна?
- РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством всё хорошо. Именно поэтому почти год назад начали реформу судейства. Создали департаменты судейства и инспектирования, появилась экспертно-судейская комиссия, состоящая из специалистов с мирового уровня. Приняли кадровые решения. ЭСК возглавил Ашот Хачатурянц, очень уважаемый бизнесмен, который имеет большой авторитет и в футболе. Но, к сожалению, изменить ситуацию кардинально быстро невозможно. Для нас создание новой системы – приоритетная задача, об этом мы говорили всегда. И это никак не связано с заявлениями руководителей клубов.
Если кто-то думает, что эмоции, давление на РФС, судей, попытки шантажа помогут, то это не так. Скорее такое поведение будет основанием для обращения в комитет по этике. При этом мы готовы взаимодействовать со всеми руководителями клубов, спокойно объяснять нашу позицию. В основном так это и происходит, после каждого тура руководству РФС поступает множество звонков.
- У вас есть какие-то договоренности с Леонидом Арнольдовичем?
- Я лично с Леонидом Арнольдовичем не общался, и мне ничего неизвестно о каких-либо договоренностях. Мы понимаем и оцениваем проблему, сами решим, как ее исправить. Арбитр Василий Казарцев, в действия которого ЭСК признал ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет.
Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки. Но нельзя, чтобы судьи постоянно жили под давлением, потому что это точно не улучшит качество судейства. РФС готов защищать их от несправедливых обвинений.
- Большая критика в адрес Виктора Кашшаи...
- Виктор, по сути, только приступил к работе. И чтобы добиться результатов, ему необходимо время и доверие. Ему сейчас тоже тяжело. Он попал в новую среду, но раз мы сделали выбор, давайте доверим человеку, давайте дадим ему время. Думаю, он уже разобрался в ситуации, понял, где слабые места, но возможности исправить это у него пока не было. Говорить о том, что он здесь полгода… но он так же отработал 10 туров. Если вы сейчас назовете человека, который бы все исправил за 10 туров, будем очень признательны. Но, честно, я давно в футболе, и не знаю таких людей.
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