Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
Главная / Аналитика

Алаев: РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством все хорошо

13 августа 2020, 19:35  •  77 • Аналитика
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в интервью РИА Новости прокомментировал последние скандальные ситуации в РПЛ, высказывания Леонида Федуна о намерении снять "Спартак" с чемпионата, а также ответил на критику в отношении главы департамента судейства Виктора Кашшаи.
- Как вы оцените старт этого сезона с точки зрения судейства?
- При старте случились резонансные судейские ошибки, при этом, на мой взгляд, большинство матчей были проведены на нормальном уровне. Самые большие сложности сейчас связаны с использованием системы VAR. Она работает не так, как мы все ожидали, и на это есть объективные причины.
Напомню, что мы отработали в боевом режиме (когда VAR используется на всех матчах – ред.) всего 10 туров. У судей пока нет достаточного опыта. Другая проблема заключается в том, что мы должны неукоснительно следовать протоколу IFAB. К сожалению, не получилось просто взять и безболезненно скопировать этот документ, внедрив его в наш чемпионат. К нашей действительности он не подходит.
Думаю, на это есть причины, даже ментальные. У наших людей обостренное чувство справедливости. И они не могут принять ситуацию, когда судья может посмотреть повтор и удостовериться в важнейшем решении на 89-й минуте, но этого не делает, а судья VAR его не поправляет. Поэтому наша основная задача максимально оперативно изменить методологию использования VAR, чтобы судейская бригада имела возможность дополнительных проверок сложных моментов. Необходима перенастройка, которой мы уже занялись.
- Как вы отреагировали на заявление Леонида Федуна?
- РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством всё хорошо. Именно поэтому почти год назад начали реформу судейства. Создали департаменты судейства и инспектирования, появилась экспертно-судейская комиссия, состоящая из специалистов с мирового уровня. Приняли кадровые решения. ЭСК возглавил Ашот Хачатурянц, очень уважаемый бизнесмен, который имеет большой авторитет и в футболе. Но, к сожалению, изменить ситуацию кардинально быстро невозможно. Для нас создание новой системы – приоритетная задача, об этом мы говорили всегда. И это никак не связано с заявлениями руководителей клубов.
Если кто-то думает, что эмоции, давление на РФС, судей, попытки шантажа помогут, то это не так. Скорее такое поведение будет основанием для обращения в комитет по этике. При этом мы готовы взаимодействовать со всеми руководителями клубов, спокойно объяснять нашу позицию. В основном так это и происходит, после каждого тура руководству РФС поступает множество звонков.
- У вас есть какие-то договоренности с Леонидом Арнольдовичем?
- Я лично с Леонидом Арнольдовичем не общался, и мне ничего неизвестно о каких-либо договоренностях. Мы понимаем и оцениваем проблему, сами решим, как ее исправить. Арбитр Василий Казарцев, в действия которого ЭСК признал ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет.
Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки. Но нельзя, чтобы судьи постоянно жили под давлением, потому что это точно не улучшит качество судейства. РФС готов защищать их от несправедливых обвинений.
- Большая критика в адрес Виктора Кашшаи...
- Виктор, по сути, только приступил к работе. И чтобы добиться результатов, ему необходимо время и доверие. Ему сейчас тоже тяжело. Он попал в новую среду, но раз мы сделали выбор, давайте доверим человеку, давайте дадим ему время. Думаю, он уже разобрался в ситуации, понял, где слабые места, но возможности исправить это у него пока не было. Говорить о том, что он здесь полгода… но он так же отработал 10 туров. Если вы сейчас назовете человека, который бы все исправил за 10 туров, будем очень признательны. Но, честно, я давно в футболе, и не знаю таких людей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
13 августа 2020, 04:55
Любовь и фантастика: что наобещал России Герберт Уэллс?
12 августа 2020, 17:00
Кому война, а кому мать родна. Как в Германии видят ситуацию в Белоруссии
12 августа 2020, 17:00
Вперед в тыл. Американских военных призвали поскорее убираться из Европы
12 августа 2020, 07:50
"Медведь на велосипеде". Политолог о новом всплеске "русской темы" в США
12 августа 2020, 07:50
Проспаться и оклематься: нужны ли вытрезвители?
13 августа 2020, 12:15
"На воре шапка горит". В Польше хотят санкций против РФ из-за Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Янукови...
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах ...
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать пр...
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 21:20
Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."
10 августа 2020, 15:30
Заробитчане в шоке от Аваковского произвола в Украине
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
12 августа 2020, 12:25
Катер ФСБ подошёл к Бердянску, игнорируя протесты Украины
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.