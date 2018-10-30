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Аль-Скрипаль: «Бомба», которую не успел «взорвать» Хашкаджи
30 октября 2018, 01:24 • 16 • В мире
Британская разведка знала, что убитый в консульстве Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи готовил материал об использовании саудовской коалицией в Йемене химоружия. К чему бы привело его разоблачение?
Автор:
Гасанов Камран
Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле в начале октября заложило мину замедленного действия под кронпринца Мухаммеда бин Салмана, который был главным противником колумниста «Вашингтон пост». На наследника короля Салмана оказывают мощное давление главные союзники саудитов – США и Турция. Реджеп Тайип Эрдоган требует судить в Турции 15 подозреваемых в убийстве, а Дональд Трамп угрожает санкциями.
Хашкаджи был большим критиком режима, но его грязное убийство стало не меньшей угрозой для бин Салмана. А что случилось бы, если журналист выжил? Тогда он рассказал бы обо всех зверствах саудовских спецслужб. А это - не лучший вариант для Эр-Рияда.
Но после сегодняшней публикации газеты Daily Express становится ясно, что хороших вариантов для королевства не существовало. Согласно утечке от близких к Хашкаджи людей, он занимался расследованием применения химического оружия Саудовской Аравией в операциях против повстанцев-хуситов в Йемене.
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