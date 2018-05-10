«Аль-Кудс» против ЦАХАЛ: Иран и Израиль обменялись ударами

Израиль нанёс удары по десяткам иранских военных объектов в Сирии. Атака была проведена после того, как иранские силы «Аль-Кудс» выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Как сообщили в Армии обороны Израиля, Тель-Авив заранее проинформировал Москву об операции. Сирийские военные заявили, что большая часть израильских ракет не достигла цели. Информации о жертвах в результате ударов пока нет.

Израиль нанёс удары по десяткам иранских военных объектов в Сирии в ответ на ракетный обстрел армейских позиций на Голанских высотах. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на заявление ЦАХАЛ, атаке подверглись: позиции иранской разведки, которыми управляют силы «Аль-Кудс»; штаб-квартира «Аль-Кудс»; военный и логистический комплексы сил «Аль-Кудс»; иранский военный лагерь к северу от Дамаска; склады вооружений сил «Аль-Кудс» в международном аэропорту Дамаска; интеллектуальные системы и установки, связанные с силами «Аль-Кудс»; военные посты и пункты наблюдения в буферной зоне.

«Кроме этого, нанесены удары по иранской пусковой установке, из которой были выпущены ракеты по Израилю», — проинформировали военные. Они добавили, что «ВВС Израиля атаковали сирийские установки ПВО, которые вели огонь, несмотря на израильское предупреждение».

В армии отметили, что все самолёты, задействованные в операции, благополучно вернулись на свои базы.

Как сообщил один из руководителей армейской пресс-службы, Йонатан Конрикус, атака была проведена после того, как иранские силы в Сирии выпустили ракеты по позициям израильских войск на Голанских высотах.

По его словам, около полуночи зафиксированы пуски примерно 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил «Аль-Кудс». Конрикус уточнил, что часть ракет перехватили батареи ПРО «Железный купол».

Информации о жертвах или материальном ущербе пока нет.

«Сильное противодействие сирийских ПВО»

Конрикус рассказал, что израильская авиация в ходе ночных налётов на Сирию столкнулась с активным противодействием местных сил ПВО и атаковала в ответ несколько зенитно-ракетных установок Дамаска. Сирийские зенитчики, по его словам, проигнорировали обращённый к ним призыв не мешать операции, целями которой были военные объекты Ирана.

Истребители F-15 ВВС Израиля. Архивное фото

AFP

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Как отметил руководитель армейской пресс-службы, в ответ на огонь с земли авиация Израиля нанесла удары по принадлежащим сирийской армии комплексам ПВО (SA-5, SA-2, SA-22 и SA-17), используя натовскую классификацию зенитно-ракетных систем советского или российского производства.

Йонатан Конрикус также сообщил, что Израиль заранее проинформировал Россию о готовящихся ударах по Сирии после атаки иранских сил.

«Русских проинформировали до атаки, задействовав механизм, который у нас есть», — сказал он РИА Новости.

Как отметил Конрикус, Тель-Авив не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Тегераном.

«Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта и призывает Иран воздержаться от ударов», — подчеркнул представитель Армии обороны Израиля.

По его словам, «Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии, сирийский режим будет считаться ответственным за всё, что происходит на её территории».

В Сирии, в свою очередь, заявили, что сирийским ВС удалось сбить десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели.

Как передаёт SANA со ссылкой на военный источник, остальные ракеты «поразили некоторые расчёты ПВО, радар и склад боеприпасов».

«Защищаться от агрессии»

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал с визитом в Москву. Он принял участие в параде Победы и провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня было обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Биньямин Нетаньяху

Reuters

По итогам переговоров Нетаньяху сообщил, что отстаивал в Москве «обязанность и право защищаться от агрессии со стороны Ирана с территории Сирии».

«Я заявил об обязанности и праве Израиля защищаться от агрессии со стороны Ирана с территории Сирии. Иранцы говорят о намерении напасть на нас, пытаясь перебрасывать туда силы и смертоносные вооружения... в рамках стратегии уничтожения Государства Израиль», — отметил глава правительства.

Президент Сирии Башар Асад подчеркнул, что Россия не допустит разрастания сирийского конфликта в третью мировую войну.

«Нет — по одной причине: потому что, к счастью, существует мудрое руководство в России», — приводит SANA слова Асада.

В ночь на 9 мая израильские ВВС нанесли удар по военной базе в пригороде Дамаска, в результате погибли два мирных жителя. Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили две ракеты, выпущенные Израилем по району Эль-Кисва под Дамаском. По данным сирийских военных, уничтожены две ракеты.

Сирия и Израиль официально находятся в состоянии войны: страны воевали друг против друга в трёх крупных вооружённых конфликтах на протяжении XX века, мир между Дамаском и Тель-Авивом так и не был заключён. Сирийские власти не признают право Израиля на существование. Израиль, в свою очередь, считает сирийский и иранский режимы враждебными.