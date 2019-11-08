Аль-Багдади умер, но ИГИЛ угрожает России

Автор:

Гасанов Камран

Казалось, «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещено в России) уже повержено. России и США вместе с их союзниками удалось очистить Ирак и Сирию от террористов. На днях Дональд Трамп официально провозгласил ликвидацию их главаря Абу Бакра аль-Багдади. Но уничтожение ИГИЛ в Мосуле, Ракке и Пальмире не положило конец Гидре. Свои щупальца она успела пустить далеко за пределы Ирака и Сирии ещё до своего конца.

ИГИЛ заявляет о себе от Ливии до Шри-Ланки. Но больше всего Россию должна беспокоить Средняя Азия. Российские востоковеды ещё с 2015 года – момента ввода ВКС в Сирию – предупреждали об угрозе проникновения террористов с территории Афганистана. В прошлом году глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков предупредил о риске появления халифата в республиках Средней Азии.

А. Новиков. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«К числу (основных проблем для Центрально-Азиатского региона) мы отнесли попытки со стороны международной террористической организации создать на территории региона новый опорный центр так называемого халифата, сформировать и активизировать уже созданные спящие джамааты», – заявил он на совещании глав антитеррористических подразделений органов спецслужб стран СНГ в рамках учений «Иссык-Куль – Антитеррор-2018».

Если вчера это были только «прогнозы плохой погоды», то сегодня мы видим уже первые ветерки надвигающейся бури. В ночь на 6 ноября террористы атаковали заставу на границе Таджикистана и Узбекистана. 20 боевиков в масках напали на подразделение № 4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 км от Душанбе. В перестрелке погибли милиционер и пограничник, были ликвидированы 15 террористов.

Граница Узбекистана и Таджикистана составляет всего лишь 1,5 тыс. км. Но после распада СССР две республики не могли провести демаркацию. Отношения до прихода во власть нового узбекского президента Шавката Мирзиёева оставались натянутыми.

Только в прошлом году лидер Таджикистана Эмомали Рахмон впервые посетил Ташкент и вместе с Мирзиёевым урегулировал проблему границ.

Эмомали Рахмон. Фото: Xinhua / Globallookpress

Тем не менее узбекско-таджикская граница все ещё уязвима и служит каналом для проникновения экстремистов. То же самое можно сказать и о туркмено-афганской границе. В феврале в результате утечки из МИД Узбекистана стало известно о том, что в этой стране находится до пяти тысяч игиловцев.

Согласно данным, предоставленным Службой государственной безопасности, в настоящий момент на территории Сурхандарьинской области Узбекистана уже находится до пяти тысяч боевиков международных террористических организаций,

– говорится в письме МИД Узбекистана на адрес посольства США в Ташкенте.

Некоторые СМИ рассмотрели в письме скрытый упрёк узбекского правительства в адрес США, из-за чьих безответственных действий в Афганистане боевики рвутся в Среднюю Азию.

Обстановка в Узбекистане начала ухудшаться после того, как проамериканское правительство в Кабуле сместило популярного среди местного населения политика. Корнем же зла остаётся гражданская война в Афганистане. После свержения ИГИЛ в Ираке и Сирии именно там боевики нашли «тихую гавань».

В узбекском МИД считают, что их страна – наиболее уязвимая цель террористов, потому что Киргизия и Таджикистан надежно охраняются благодаря сотрудничеству с российскими спецслужбами. Две страны входят в ОДКБ, и в них расположены российские военные базы.

Инцидент на узбекско-таджикской границе – тревожный звонок как для России, так и для республик Средней Азии. В рядах ИГИЛ воевали тысячи выходцев из региона. Экономические проблемы и наличие этно-территориальных конфликтов создают благоприятную среду для распространения экстремизма.

Фото: Handout / Globallookpress

Предотвратить удар по «мягкому подбрюшью» и по самой России можно только коллективными усилиями. Из пяти стран Средней Азии только три – Казахстан, Таджикистан и Киргизия – члены ОДКБ. В евразийские структуры после 20-летнего блуждания стремится и Узбекистан. Если Туркмения думает, что справится с угрозой одна, то сильно ошибается.