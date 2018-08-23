Аль-Багдади снова заговорил

От имени лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади начали распространять запись с его голосом.

По экстремистским сайтам начали активно распространять запись руководителя группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, в которой он призывает продолжить джихад. Эксперты пока не могут достоверно ответить на вопрос о том, чей голос звучит на записи.

Запись, на которой якобы звучит голос Абу Бакра аль-Багдади активно распространяется через Telegram-каналы, связанные с «Исламским государством» (организация запрещена на территории России).

Идентифицировать голос Аль-Багдади достаточно тяжело. Во-первых, он неоднократно объявлялся убитым. Кроме того, совсем недавно иракская разведка распространила информацию о том, что Аль-Багдади серьезно ранен и не может исполнять функции руководства ИГ.

Наконец, последняя запись, которую приписывают ему, вообще датирована прошлым годом. В новой записи голос призывает продолжить джихад. Она появилась сразу же после того, как в сирийской провинции Эс-Сувейда жертвами терактов стали не менее 200 человек.