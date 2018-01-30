|
Аквалангистам и дайверам дали "слух" под водой
30 января 2018, 19:54 • 86 • В мире
Новейшая разработка позволит ныряльщикам слышать тех, кто остался на поверхности воды.
Ученые разработали технологию, при помощи которой аквалангисты смогут слышать и отчетливо распознавать речь находящихся на поверхности людей. Разработка помогает повысить проводимость звука в десятки раз, что компенсирует потерю энергии звука в цепочке вода-воздух.
Конструкция, позволяющая человеку слышать под водой, представляет собой мембрану, на которой крепятся кусочки латекса на специальной алюминиевой рамке.
Авторы изобретения уверяют, что с его помощью ныряльщик сможет услышать стоящих над водой людей точно так же, как если бы они говорили рядом с ним, но тихо.
Отмечается, что ученым удалось добиться того, что волны, проходя через воду к уху, теряют лишь 6 процентов энергии, в то время как без мембраны потеря составляла до 28 процентов и больше.
На данный момент исследования на больших расстояниях не проводились.
Подпишитесь на нас
86
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 января 2018, 12:39
|
27 января 2018, 00:54
|
28 января 2018, 06:09
|
24 января 2018, 04:39
|
29 января 2018, 21:09
|
24 января 2018, 04:39
|
24 января 2018, 07:54