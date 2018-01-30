Аквалангистам и дайверам дали "слух" под водой

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Новейшая разработка позволит ныряльщикам слышать тех, кто остался на поверхности воды.

Ученые разработали технологию, при помощи которой аквалангисты смогут слышать и отчетливо распознавать речь находящихся на поверхности людей. Разработка помогает повысить проводимость звука в десятки раз, что компенсирует потерю энергии звука в цепочке вода-воздух.

Конструкция, позволяющая человеку слышать под водой, представляет собой мембрану, на которой крепятся кусочки латекса на специальной алюминиевой рамке.

Авторы изобретения уверяют, что с его помощью ныряльщик сможет услышать стоящих над водой людей точно так же, как если бы они говорили рядом с ним, но тихо.

Отмечается, что ученым удалось добиться того, что волны, проходя через воду к уху, теряют лишь 6 процентов энергии, в то время как без мембраны потеря составляла до 28 процентов и больше.

На данный момент исследования на больших расстояниях не проводились.