Акушер-гинеколог фон дер Ляйен и бундесвер

Какой пост станет завершением карьеры министра обороны Германии?

В Германии очередной скандал, связанный с министром обороны Урсулой фон дер Ляйен, вернее с состоянием возглавляемого ею ведомства. На этот раз на прошлой неделе от её имени было разослано внутриведомственное сообщение под грифом „секретно“, в котором госпожа министр запретила сотрудникам министерства напрямую общаться с парламентариями. Для демократической Германии это дико.

Фон дер Ляйен интересна, прежде всего, тем, что её долго рассматривали как возможную преемницу Ангелы Меркель. Правда, в списке потенциальных преемников Меркель людей в последнее время стало много; в качестве возможных кандидатов называют Аннегрет Крамп-Карренбауер, Вольфганга Шойбле, Йенса Шпана, Юлию Клёкнер (все из ХДС).

О фон дер Ляйен гадали и как о человеке, который может сменить Жан-Клода Юнкера на посту председателя Европейской комиссии (правительства Евросоюза). Однако теперь говорить о возможностях политического возвышения этой приятельницы Меркель, неожиданно попавшей на пост министра обороны из кресла министра семьи и имеющей образование акушера-гинеколога, можно лишь в прошедшем времени. Мол, были такие возможности…

В последние дни немецкая пресса буквально перемыла кости Урсуле фон дер Ляйен, рассуждая на тему, до чего довела немецкую армию госпожа гинеколог.

Как пишет Welt, после скандалов, сопровождавших деятельность министра обороны и тушившихся ведомством федерального канцлера, последний скандал поставил точку в её карьерном восхождении.

Welt выразила смысл распоряжения фон дер Ляйен, запрещающего не только военным чиновникам, но и вольнонаёмным сотрудникам министерства общаться с депутатами бундестага, одним словом: „Заткнуться!“ В оппозиционных партиях (то есть за рамками ХДС и СДПГ) возмущены и прямо называют распоряжение госпожи министра „намордником“. Кстати, данное распоряжение не обсуждалось с руководством министерства и было принято единолично. Это притом, что в бундестаге существует специальная группа по вопросам обороны, в обязанности членов которой входят контакты с министерскими служащими.

Некоторые немецкие журналисты предположили, что своим распоряжением фон дер Ляйен попыталась ответить на отрицательную общественную реакцию, вызванную тем, что она выделяла огромные суммы (до 150 миллионов евро ежегодно) индивидуальным предпринимателям, предоставлявшим консультации министерству обороны. Скандальность этого случая заключается в том, что Федеральная счётная палата выявила неприглядный факт: консультантами являлись сотрудники министерства, а не привлечённые специалисты. Сейчас в Германии начато прокурорское расследование этого дела.

Счётная палата заинтересовалась деятельностью министерства ещё до истории с консультантами, когда обвинила главу ведомства в сокрытии фактов, свидетельствующих о непригодности значительной части военного снаряжения бундесвера. И это на фоне постоянных требований увеличить финансирование армии. Аудиторы Счётной палаты нашли и фальсификации в документах, которые приукрашивали положение дел в военном министерстве.

Немецкие СМИ пишут о том, что за пять лет пребывания фон дер Ляйен на посту министра обороны она развалила армию. Дескать, боевые машины ВВС и ВМФ неработоспособны, солдаты плохо обучены, бундесвер не сможет защитить даже границу с Данией или Нидерландами (хотя какая угроза оттуда может немцам грозить?).

Ещё один скандал, который тянется за фон дер Ляйен, – это история с офицером бундесвера, немцем Франко К., который зарегистрировался как сирийский беженец, получил место в общежитии и долго вёл двойную жизнь. Когда его разоблачили, он признался, что хотел внедриться в среду беженцев для организации терактов. У него нашли боеприпасы, похищенные с военных складов. По горячим следам в бундесвере были обнаружены и другие члены экстремистских организаций, готовившие террористические акты против беженцев.

Вспомнили сейчас журналисты и диссертацию фон дер Ляйен, признанную несколько лет назад плагиатом. Покровительство Ангелы Меркель, однако, не позволило тогда скандалу разгореться и лишить госпожу министра учёной степени доктора медицины.

При этом фон дер Ляйен брызжет прожектами, генерирует планы преобразования бундесвера, выступает за создание «европейской НАТО» или хотя бы шенгенcкой военной зоны. А некоторые публичные высказывания госпожи министра обороны стали уже темой анекдотов в Германии. Например, как-то на Первом немецком канале она заявила, что НАТО является «демократической организацией». Журналисту пришлось её поправить, заметив, что НАТО как-никак – военная организация.