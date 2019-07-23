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Акунин не стал называть себя русским: "Я не могу описать себя более точно и адекватно"
23 июля 2019, 15:24 • 128 • Политика
Писатель Борис Акунин в интервью American Interest на прямой вопрос "Вы русский?" не стал называть себя таковым и ушел от прямого ответа. "Я русский? Я - это я, - ответил писатель и признался: - Я не могу описать себя более точно и адекватно".
Писатель Борис Акунин в интервью American Interest не только призвал Запад оставить Россию на растерзание (другой перевод - на "произвол") судьбы, но и даже ушел от ответа на прямой вопрос СМИ русский ли он?
"Я русский? Я - это я, - не стал открыто называть себя русским писатель и признался: - Я не могу описать себя более точно и адекватно".
Он также заявил, что не был в России уже пять лет.
"И я не поеду туда, пока все не начнет меняться", - добавил Акунин.
При этом писатель заявил, что он, мол, - "определенно часть русской культуры, точнее, русская культура - это часть меня".
А после сделал неожиданное признание:
"Как и у большинства людей, выросших в огромном многонациональном мегаполисе, у меня нет этнических чувств", - ответил он на вопрос издания и резюмировал: - Итак, кто я сейчас? Писатель, который попал в список бестселлеров, а затем потерял свою страну".
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