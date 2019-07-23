Акунин не стал называть себя русским: "Я не могу описать себя более точно и адекватно"

Писатель Борис Акунин в интервью American Interest не только призвал Запад оставить Россию на растерзание (другой перевод - на "произвол") судьбы, но и даже ушел от ответа на прямой вопрос СМИ русский ли он?

"Я русский? Я - это я, - не стал открыто называть себя русским писатель и признался: - Я не могу описать себя более точно и адекватно".

Он также заявил, что не был в России уже пять лет.

"И я не поеду туда, пока все не начнет меняться", - добавил Акунин.

При этом писатель заявил, что он, мол, - "определенно часть русской культуры, точнее, русская культура - это часть меня".

А после сделал неожиданное признание:

"Как и у большинства людей, выросших в огромном многонациональном мегаполисе, у меня нет этнических чувств", - ответил он на вопрос издания и резюмировал: - Итак, кто я сейчас? Писатель, который попал в список бестселлеров, а затем потерял свою страну".