Акула "дала сдачи" рыбаку: В США морской хищник цапнул за ногу вытащившего его из моря рыболова

В США акула "дала сдачи" рыбаку, выловившему её из моря. Хищная рыба вцепилась в ногу рыболова, пытавшегося затащить её на яхту. Подробности инцидента сообщает газета Virginian-Pilot.

Жертвой морского хищника стал капитан небольшого судна Рик Кейтон. Вместе с группой мужчин он отправился в открытое море. Одному из рыбаков на крючок попалась полутораметровая черноперая акула. Кейтон решил помочь достать её из воды, но рыба извернулась и вцепилась зубами мужчине в ногу.

"Она схватила меня! А-а-а-а!" - кричал Кейтон примерно полминуты, пока остальные пытались освободить его от хватки морского хищника.

После того как акулу всё-таки отцепили от ноги горе-рыбака, рану тут же продезинфицировали. После этого яхта вернулась на берег, Кейтон обратился за помощью к медикам.