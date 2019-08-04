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Акула "дала сдачи" рыбаку: В США морской хищник цапнул за ногу вытащившего его из моря рыболова
04 августа 2019, 16:39 • 51 • В мире
В США акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака. Морской хищник держал ногу американца мертвой хваткой и не отпускал почти полминуты.
В США акула "дала сдачи" рыбаку, выловившему её из моря. Хищная рыба вцепилась в ногу рыболова, пытавшегося затащить её на яхту. Подробности инцидента сообщает газета Virginian-Pilot.
Жертвой морского хищника стал капитан небольшого судна Рик Кейтон. Вместе с группой мужчин он отправился в открытое море. Одному из рыбаков на крючок попалась полутораметровая черноперая акула. Кейтон решил помочь достать её из воды, но рыба извернулась и вцепилась зубами мужчине в ногу.
После того как акулу всё-таки отцепили от ноги горе-рыбака, рану тут же продезинфицировали. После этого яхта вернулась на берег, Кейтон обратился за помощью к медикам.
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