Актёры из сериалов «Папины дочки» и «Сваты» попали в базу «Миротворца»

Российский актёр Андрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк попали в базу украинского сайта «Миротворец».

Как отмечается в Facebook «Миротворца», они были внесены в список из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».

Ранее сообщалось, что актриса Жанна Эппле попала в базу данных сайта «Миротворец».

В 2017 году в базу «Миротворца» попали актёры Николай Добрынин и Людмила Артемьева.