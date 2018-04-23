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Актёры из сериалов «Папины дочки» и «Сваты» попали в базу «Миротворца»

23 апреля 2018, 17:09  •  78 • Украина
Российский актёр Андрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк попали в базу украинского сайта «Миротворец».
 
Андрей Леонов РИА Новости
 

Как отмечается в Facebook «Миротворца», они были внесены в список из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».

Ранее сообщалось, что актриса Жанна Эппле попала в базу данных сайта «Миротворец».

В 2017 году в базу «Миротворца» попали актёры Николай Добрынин и Людмила Артемьева.

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