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Актёры из сериалов «Папины дочки» и «Сваты» попали в базу «Миротворца»
23 апреля 2018, 17:09 • 78 • Украина
Российский актёр Андрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк попали в базу украинского сайта «Миротворец».
Андрей Леонов РИА Новости
Как отмечается в Facebook «Миротворца», они были внесены в список из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».
Ранее сообщалось, что актриса Жанна Эппле попала в базу данных сайта «Миротворец».
В 2017 году в базу «Миротворца» попали актёры Николай Добрынин и Людмила Артемьева.
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