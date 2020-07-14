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Актёров сериала Glee преследует злой рок? Найдено тело Наи Риверы

14 июля 2020, 19:00  •  101 • В мире
Актёров сериала Glee преследует злой рок. Так считают и поклонники, и некоторые члены съёмочной группы, и сами исполнители ролей. В Калифорнии найдено тело актрисы Наи Риверы, которая играла чирлидершу в этом проекте.
Ривера и её четырёхлетний сын несколько дней назад отправились плавать по озеру на лодке. Сообщалось, что мальчика нашли спящим, но живым. Его матери нигде не было. Спасатели обнаружили её тело в озере Пиру калифорнийского округа Вентура. В администрации местного шерифа подтвердили, что утонувшая действительно актриса Ная Ривера.
33-летняя актриса Ная Ривера не единственная из снимавшихся в сериале Glee, кого уже нет в живых. Она продолжила череду смертей, которую американские СМИ и участники съёмочного процесса уже окрестили злым роком.
В 2013 году канадский актёр Кори Минтейт скончался от передозировки наркотиков. Ему был 31 год. Другого актёра из Glee, американца Марка Саллинга, признали виновным в хранении и распространении детской порнографии. Он покончил собой.

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