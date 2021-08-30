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Актёр-предатель просится обратно в Россию
30 августа 2021, 14:20 • 84 • Украина
В своё время история российского актёра Анатолия Пашинина, который переехал на Украину, демонстративно разорвав все связи с Россией, гремела в СМИ. Прошло время, Пашинин дал несколько интервью, в которых сдержанно сообщал, что актёрской работы на Украине особо нет.
В России на заре своей артистической карьеры он исполнил ряд запоминающихся ролей в коммерчески успешных проектах «АдмиралЪ», «Грозовые ворота», «Мы из будущего».
Ну а сейчас он уже не стесняясь просит денег у россиян. Просто просит денег.
«Я приложил все возможные старания и усилия для того, чтобы обрести в Украине родину, убежище. Но, даже невзирая на своё происхождение, родину в Украине я не обрёл», — посетовал он, пытаясь что есть мочи играть на камеру, вздыхая и выдерживая драматичные паузы.
Ничтоже сумняшеся, артист сообщил, что реквизиты для перевода денег все желающие могут найти под роликом.
«Пусть российский зритель проголосует рублём», — загадочно предложил Пашинин.
Прокомментировал это российский блогер и общественный деятель Сергей Колясников, автор популярного блога Zergullio:
«Актеру Толе Пашинину срочно понадобились деньги русских. Видимо, на Украине плохо кормят.
Видео обязательно посмотрите до конца, после просьб Толи о бабле идут его занимательные интервью с рассказами про впечатления от убийства жителей Донбасса.
А я еще помню фотографии Пашинина, где он с бандеровцами глумится над убитыми русскими журналистами и призывает убивать больше.
Что же случилось, Толя? Где благородная бандеровская ярость? Где выбритый чуб? Что пошло не так?»
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