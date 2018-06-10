|
Актёр Пашинин рассказал, с какой целью воюет в Донбассе
10 июня 2018, 22:09 • 142 • Украина
Актёр Анатолий Пашинин рассказал, с какой целью вступил в ряды «Правого сектора»* и для чего воюет в Донбассе.
facebook.com/andriy.tsaplienko globallookpress.com
По словам артиста, он не занимается построением национального государства на Украине. Этим, по мнению Пашинина, должны заниматься «молодые парни».
«А я могу только одно сделать — расчистить им будущее», — заявил он в интервью НТВ.
Ранее сообщалось, что актёр Анатолий Пашинин покинул передовую линию в Донбассе, где воевал в добровольческом батальоне. Также артист заявил, что воюет «ради кайфа».
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
Подпишитесь на нас
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 июня 2018, 22:24
|
05 июня 2018, 02:24
|
07 июня 2018, 06:40
|
07 июня 2018, 06:40
|
07 июня 2018, 18:24
|
04 июня 2018, 07:09
|
07 июня 2018, 06:39