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Актёр Пашинин рассказал, с какой целью воюет в Донбассе

10 июня 2018, 22:09  •  142 • Украина
Актёр Анатолий Пашинин рассказал, с какой целью вступил в ряды «Правого сектора»* и для чего воюет в Донбассе.
 
facebook.com/andriy.tsaplienko globallookpress.com
 

По словам артиста, он не занимается построением национального государства на Украине. Этим, по мнению Пашинина, должны заниматься «молодые парни».

«А я могу только одно сделать — расчистить им будущее», — заявил он в интервью НТВ.

Ранее сообщалось, что актёр Анатолий Пашинин покинул передовую линию в Донбассе, где воевал в добровольческом батальоне. Также артист заявил, что воюет «ради кайфа».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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