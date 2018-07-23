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Актёр Пашинин рассказал, почему «получает удовольствие» от войны в Донбассе

23 июля 2018, 20:39  •  181 • Украина
Актёр Анатолий Пашинин в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной рассказал о впечатлениях, которые получает от участия в военных действиях в Донбассе.
 
© facebook.com/andriy.tsaplienko globallookpress.com
 

«Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили», — заявил Пашинин.

При этом, отвечая на вопрос, что испытывает актёр во время стрельбы по другим людям, он ответил, что «хочет попасть».

Кроме того, Пашинин отметил, что на его глазах противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль с людьми.

«Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни», — сказал он, отметив, что его самого «смертоносные двадцатилетние солдаты берегут как зеницу ока».

Ранее Пашинин рассказал, с какой целью вступил в ряды «Правого сектора»* и для чего воюет в Донбассе. Также артист заявил, что воюет «ради кайфа».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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