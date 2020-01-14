Акты избавления: кабмин отменил еще более тысячи устаревших документов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о признании утратившими силу или не действующими на территории России части правовых актов РСФСР и РФ. С 1 февраля 2020 года к таким относятся принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 документов. Об этом глава кабмина заявил во время совещания с вице-премьерами. В ближайшее время выйдет ещё одно постановление по почти 3650 актам СССР. Также глава правительства подписал поручение о выделении из резервного фонда правительства средств на дополнительную закупку за рубежом ряда лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.

В прошлом году в рамках «регуляторной гильотины» (реформы законодательства, упрощающие регулирование бизнеса) премьер-министр поручил отменить утратившие актуальность советские акты. Требования времен СССР и РСФСР ранее планировалось отменить с 2021 года, однако в сентябре прошлого года Дмитрий Медведев подписал поручение, по которому их было решено упразднить на год раньше. Так, около 20,5 тыс. таких документов потеряли силу уже 1 января 2020 года. После этого аппарат правительства под руководством вице-премьера Константина Чуйченко продолжил работу по пересмотру других действующих норм.

— Пока в работе остается блок ведомственных актов советского периода. Их тоже много. И нужно, конечно, действовать здесь быстрее, с учетом того что времени на реформу контрольно-надзорной деятельности остается всего лишь год — она должна быть завершена до 1 января 2021 года. Мы об этом с вами говорили в конце прошлого года на совещании, — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, данную работу нельзя делать механически. Особое внимание необходимо уделить тем нормам, которые содержат социальные льготы и гарантии, — например, различные районные коэффициенты, компенсации и пр. К ним нужно относиться бережно, чтобы ничего не потерять.

Вице-премьер Константин Чуйченко признался, что срок, установленный первоначально для подготовки постановления правительства (15 ноября прошлого года), оказался невыполнимым. Тем не менее две трети работы проделано. Минюст проанализировал почти 14 тыс. актов из 20 тыс. Также выяснилось, что часть советских документов уже были признаны утратившими силу, в то время как в открытых источниках они упоминались в качестве действующих.

— Что касается постановления об отмене 3645 правительственных актов СССР, этот документ находится на финишной прямой. Сейчас он проходит последние согласования в аппарате правительства. До 24 января мы представим его вам на подпись. Таким образом, отмена основного массива актов советского периода будет произведена с 1 февраля 2020 года, как вы и предписывали в своем поручении, — доложил Чуйченко.

Также в работе остается блок ведомственных актов по реформе контрольно-надзорной деятельности. Работа должна быть завершена до 1 января 2021 года. Ранее проекты федеральных законов «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» были подготовлены правительством. Документы предполагают отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не будут пересмотрены и актуализированы.

Помимо этого, Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении из резервного фонда правительства 22 млн рублей на дополнительную закупку за рубежом ряда лекарств для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Речь идет о таких препаратах, как «Фризиум», «Клобазам», и некоторых других. Сейчас закон запрещает приобретать лекарства, не зарегистрированные в России. Единственным учреждением, которое имеет лицензию на закупку незарегистрированных психотропных препаратов, является ФГУП «Московский эндокринный завод». Именно он продолжит приобретать и распределять подобные препараты между пациентами. В общей сложности планируется закупить не менее 8475 упаковок.

Председатель правительства напомнил, что с 1 марта следующего года вступают в силу поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Врачи уже на регулярной основе смогут без проблем назначать детям и взрослым наркотические психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы и не производятся в России.