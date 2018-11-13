«Актуальность никуда не исчезла»: как изменились российские химические войска за 100 лет

100 лет назад в составе Красной армии появились химические войска. В их задачи входили защита от химоружия противника и атака с использованием огнемётов. В 1950-е годы обязанностью военных химиков стала ликвидация последствий применения оружия массового уничтожения, а также техногенных катастроф. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) принимали участие в афганской, чеченской и сирийской кампаниях. Важную роль сегодня играют огнемётные подразделения, вооружённые РПО «Шмель» и самоходными установками «Буратино» и «Солнцепёк». О прошлом, настоящем и будущем войск РХБЗ — в материале RT.

Минобороны РФ открыло на своём официальном сайте специальный раздел, посвящённый 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 13 ноября 1918 года приказом Реввоенсовета №220 была создана химическая служба Рабоче-Крестьянской красной армии (РККА). Эта дата считается профессиональным праздником военнослужащих РХБЗ, хотя подразделения химических войск появились ещё в имперский период.

На этапе становления

С весны 1915 года для прорыва обороны на отдельных участках фронта войска кайзеровской Германии активно использовали хлор и огнемёты. Новые виды оружия оказались громоздкими и не очень эффективными для поражения живой силы, но оказывали достаточно мощный деморализующий эффект.

Для противодействия противнику в русской армии были сформированы 15 отдельных химических рот, 12 газовых команд, 4 огнемётных батареи, 10 огнемётных команд, а также отряды противохимической обороны. Императорские войска впервые использовали химоружие и огнемёты в марте 1916 года в боях против немцев на Якобштадском плацдарме (Латвия).

В этом же году Главное артиллерийское управление русской армии опубликовало брошюру под названием «Указания по применению химических снарядов в бою». В ней содержались инструкции по хранению, перевозке и использованию боеприпасов, начинённых отравляющими веществами. В 1917 году командование русской армии подготовило несколько документов по эксплуатации противогазов.

Одним из теоретиков использования химических войск считается выпускник Военной академии Красной армии Ян Матисович Жигур. По его словам, советские бойцы обязаны уметь «действовать в отравленной атмосфере в продолжение многих часов, а иногда и нескольких суток».

«Наша Красная Армия должна быть подготовлена вести бой в противогазах весьма длительное время; наши бойцы должны научиться жить в противогазах и защитных комбинезонах не менее суток, выполняя в них боевую работу и отдыхая», — заявил Жигур.

В октябре 1920 года командование РККА издало Положение об организации военно-химического дела. Год спустя была создана отдельная учебная химическая рота, занимавшаяся испытанием средств противохимический обороны и подготовкой военнослужащих. В 1923 году в штаты стрелковых полков территориальных дивизий были включены противогазовые команды.

Вторая половина 1920-х годов характеризовалась улучшением системы управления химическими войсками и качеством подготовки кадров, включая младший и средний командный состав РККА. Знаменательной вехой стало учреждение в 1932 году Военно-химической академии (сейчас — Военная академия РХБЗ имени маршала Тимошенко, расположенная в Костроме).

Войска химзащиты в период Великой Отечественной войны

© Минобороны России

В 1939 году в РККА стали появляться отдельные батальоны противохимической обороны (ПХО). В армиях, корпусах и дивизиях были сформированы дегазационные роты, а в полках — взводы ПХО и огнемётные команды.

«В танковых дивизиях и бригадах создавались огнемётно-химические батальоны и роты, предназначавшиеся для огнеметания и постановки маскирующих дымов. Перед Великой Отечественной войной началась подготовка к формированию отдельных огнемётных частей. В ВМФ на флотах и в ВМБ (военно-морских базах. — RT) были созданы дивизионы ПХО и дымовой маскировки», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Заметно улучшились характеристики огнемётного оружия. В пехотные части поступили более удобные по сравнению с образцами 1920-х годов ранцевые огнемёты РОКС-3 и РПО-50. Также командование РККА решило создать специальные огнемётные танки на базе Т-26, Т-34, КВ. Такие машины предназначались для прорыва укреплённых рубежей и ведения боёв в крупных населённых пунктах.

«Прошли суровую проверку»

В период ВОВ военные химики в основном обеспечивали постановку дымов, скрывающих передвижение войск, и маскировку крупных объектов. Важную роль в городских боях играли огнемётные отряды. Их использование позволяло уничтожать огневые точки противника, проводить штурмовые операции в условиях плотной городской застройки, поражать живую силу в блиндажах и бункерах.

О заслугах химических войск красноречиво свидетельствуют многочисленные награды. За мужество и высокое воинское мастерство ордена получили военнослужащие 25 батальонов фугасных огнемётов, 17 батальонов и 13 рот ранцевых огнемётов, 18 батальонов противохимической защиты.

28 химиков и огнемётчиков были удостоены звания Героя Советского Союза.

После Победы химические войска занимались уничтожением огромных запасов отравляющих веществ, которые оставил вермахт на территории Германии. Большая часть военнослужащих была демобилизована, а из оставшихся сформированы части химической защиты, дымовых и огнемётных подразделений.

После Второй мировой войны в арсенале США появилось ядерное и бактериологическое оружие, которое американцы уже успели испытать в Японии (1945) и в Корейской войне (1950-1953). В связи с этим у химических войск возникли новые задачи. Военнослужащие начали осваивать способы ликвидации применения радиоактивных веществ и бактериальных средств. Одновременно возросла роль огнемётно-зажигательных и дымовых средств в локальных конфликтах.

Специально для химических войск были разработаны образцы разведывательной бронетехники, машины постановки аэрозольных завес и огнемётные комплексы. Настоящей революцией стало создание в 1970-е годы реактивного пехотного огнемёта (РПО) «Рысь» (на основе противотанкового гранатомета РПГ-16). В середине 1980-х годов на смену ему пришёл легендарный «Шмель», получивший у афганских моджахедов прозвище «Шайтан-труба».

«Рысь» и «Шмель» оказались крайне востребованы в условиях горной местности. Они позволяли эффективно уничтожать засевших в укрытии боевиков. Ещё одной разработкой советских инженеров стала самоходная огнемётная система (ТОС) «Буратино». Площадь её поражения составляла несколько квадратных километров.

Колонна огнемётного подразделения в Афганистане

© Минобороны России

«Суровую проверку прошли химические войска в Афганистане и Чечне, где широкое применение нашли огнемётно-зажигательные и аэрозольные средства. Приобретённый боевой опыт внёс существенные изменения в тактику действий огнемётных подразделений войск, определил совершенствование их организационной структуры», — цитирует Минобороны начальника войск РХБЗ генерал-майора Игоря Кириллова.

В 1986 году химические войска приняли участие в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. В частности, 10 полков и батальонов военнослужащих построили саркофаг над четвёртым энергоблоком атомной электростанции. Этот печальный опыт показал необходимость создания специальных мобильных соединений, которые были сформированы во всех военных округах с 1986 по 1989 годы.

Стимул для развития

После распада СССР, в августе 1992 года, химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты. Их задачи почти не изменились. В мирное время войска РХБЗ занимаются разведкой, дегазацией вооружения, маскировкой путём постановки аэрозольных завес, научными исследованиями, проводят межведомственные учения (в основном с МЧС) по ликвидации техногенных аварий.

Подготовка специалистов, помимо Военной академии имени Тимошенко, проходит в 282-м учебном Трансильванском Краснознамённом ордена Александра Невского центре войск РХБЗ (Ногинский район Московской области).

В сирийской операции войска РХБЗ задействованы в расследовании химических атак со стороны боевиков. Военнослужащие неоднократно находили склады с отравляющими веществами. Анализом проб и боеприпасов занимается лаборатория химико-аналитического контроля Научного центра войск РХБЗ, имеющая аккредитацию ОЗХО.

Военнослужащие войск РХБЗ

© Минобороны России

Не ушла с повестки дня и угроза биологического оружия. Большое беспокойство Минобороны вызывают лаборатории Пентагона, размещённые по периметру рубежей РФ. В начале октября 2018 года Игорь Кириллов озвучил доклад о Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара (Грузия), который является элементом обширной военно-биологической программы США.

Повышенное внимание командование войск РХБЗ уделяет техническому совершенствованию войск радиационной, химической и биологической защиты. По словам Кириллова, по итогам 2018 года доля современных образцов превысит 65%, а к 2020 году достигнет 70%. Основной акцент делается на внедрение робототехнических комплексов, позволяющих проводить разведку на заражённых территориях.

В беседе с RT военный эксперт Михаил Ходарёнок подчеркнул, что техническое оснащение войск РХБЗ и подготовка кадров имеет огромное значение для обеспечения безопасности РФ в мирное время.

«Актуальность войск радиационной, химической и биологической защиты никуда не исчезла. Они обеспечивают снижение заметности войск, занимаются засечкой ядерных взрывов, по-прежнему в локальных конфликтах незаменимы огнемётчики. Но всё же наиболее важная их функция заключается в ликвидации последствий техногенных катастроф», — резюмировал Ходарёнок.