«Актуальность на длительную перспективу»: в РФ заявили о важности эффективной медпомощи пострадавшим на ЧАЭС

Вопрос минимизации медицинских последствий и повышения эффективности медпомощи пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году сохраняет актуальность. Такого мнения придерживаются специалисты российского Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР). В день 35-летия со дня трагедии в Чернобыле ряд российских ведомств подготовил доклад, посвящённый последствиям катастрофы.

Вопрос минимизации медицинских последствий для пострадавших от радиации, в том числе в ходе аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, останется актуальным в будущем. Такая информация содержится в Национальном докладе Российской Федерации к 35-летию трагедии, фрагменты из которого опубликовало агентство РИА Новости.

Речь идёт о документе, подготовленном специалистами госкорпорации «Росатом», Российской академии наук, МЧС, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Роспотребнадзора и других организаций. Доклад вышел под эгидой Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН.

В частности, специалисты российского Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) полагают, что вопрос повышения эффективности медпомощи лицам, получившим дозу радиации из-за аварии на ЧАЭС, остаётся актуальным спустя 35 лет после инцидента. Отметим, что НРЭР представляет собой государственную информационную систему персональных данных лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий, а также ядерных испытаний.

«Исходя из этого, специалисты НРЭР считают, что проблема минимизации медицинских последствий и повышения эффективности медицинской помощи лицам, относящимся к группам повышенного радиационного риска, сохранит актуальность не только на ближайшие годы, но и на длительную перспективу», — приводит РИА Новости выдержку из доклада.

На основе проведённого НРЭР анализа массивов медико-дозиметрических данных, накопленных за 35 лет со дня аварии, к радиационно-обусловленным последствиям аварии эксперты относят повышенную заболеваемость и смертность от лейкозов среди российских ликвидаторов в первые десять лет после аварии (около 50% над спонтанным уровнем), высокий уровень заболеваний раком щитовидной железы среди лиц, которые на момент аварии были детьми и подростками и проживали при этом на территориях с плотностью загрязнения выше 5 кюри на квадратный километр (около 50% над спонтанным уровнем).

Также в НРЭР упомянули в этом перечне превышение над спонтанным уровнем онкологической заболеваемости среди российских ликвидаторов (около 5%) и, возможно, среди населения наиболее загрязнённых радионуклидами территорий (около 1%) как за прошедшие 35 лет после аварии, так, возможно, и в последующие годы.

Помимо этого, в НРЭР относят к последствиям аварии превышение над спонтанным уровнем смертности от болезней системы кровообращения среди ликвидаторов въезда 1986—1987 годов (около 5%).

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Наряду с этим в докладе говорится, что обстановка на пострадавших от аварии территорий к настоящему времени значительно улучшилась. Помимо прочего, как сообщает агентство со ссылкой на документ, анализ причин аварии 1986 года поднял безопасность атомной энергетики в России на качественно более высокий уровень.

Напомним, 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС взорвался реактор. В результате этих событий произошёл колоссальный выброс радиоактивных веществ во внешнюю среду. Загрязнение затронуло территории на Украине, в Белоруссии и России. Государственная комиссия, созданная для расследования инцидента в СССР, возложила вину за произошедшее на персонал станции.

Вмешательство человека и зарубежные разведки

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерала-майора ФСБ России в отставке Анатолия Ткачука, версия теракта как причины катастрофы на Чернобыльской АЭС рассматривалась очень серьёзно.

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить о вмешательстве человека», — цитирует РИА Новости Ткачука.

Он также рассказал о версии, касающейся нарушений при сооружении атомной станции.

«В конце концов после расследования, как мы знаем, причиной аварии были названы действия персонала четвёртого энергоблока, человеческий фактор, который завёл реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен», — добавил Ткачук.

По его словам, рассекреченные документы об аварии указывают на то, что у персонала станции могли быть сложности с дисциплиной.

«Наверное, люди думали, что такого рода аварий быть не может, и были уверены, что реакторы совершенно безопасны. Благодушие имело место», — полагает Ткачук.

Он также рассказал, что сразу после аварии иностранные разведки с помощью завербованных граждан СССР стремились получить информацию о событиях на ЧАЭС, а также о методах работы советской гражданской обороны, армии, медицины и других служб в условиях чрезвычайной ситуации и о многом другом.

По словам Ткачука, по мере нормализации обстановки на станции туда стали приезжать кадровые сотрудники иностранных спецслужб. Они позиционировали себя как учёных и журналистов, отметил он. Вместе с тем, полагает Ткачук, профильные ведомства справились со своей задачей и не допустили проникновения нежелательных элементов на ЧАЭС.

«Утечек информации мы не допустили. Но зато накопили опыт, как в таких экстремальных ситуациях данные могут быть получены сторонними лицами и как этому противодействовать. Хотя к тому времени уже был налажен процесс информирования международного сообщества», — сказал он.