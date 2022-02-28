Актуальное о спецоперации на Украине: санкции, предстоящие переговоры в Белоруссии и ключевая ставка ЦБ 20%

Спецоперация России на Украине продолжается пятый день. За минувшие выходные положение значительно изменилось: российские военные взяли под контроль новые территории, санкции в отношении Москвы ужесточились, а Евросоюз закрыл свое воздушное пространство от российских самолетов. Но есть и шансы на диалог между Россией и Украиной: делегации обеих стран прибыли в Белоруссию, переговоры, ориентировочно, стартуют около полудня 28 февраля.

Сюжет: Украинский кризис

«Наша Версия» продолжает следить за событиями на Украине, где 24 февраля была начата специальная операция. О том, как складывалось положение до выходных, вы можете прочитать в наших предыдущих материалах: мы писали о первых часах спецоперации, предложении переговоров и исключении России из Совета Европы.

Актуальное на 11:00 28 февраля:

• Минобороны РФ сообщило о господстве российской авиации в воздухе над Украиной. Также в военном ведомстве указали, что все мирные граждане, которые находятся в Киеве, имеют возможность беспрепятственно покинуть город по трассе Киев – Васильков. Как отметили в Минобороны, данное направление остается открытым и безопасным. Накануне в министерстве сообщили, что в рядах российских войск есть погибшие и раненые, однако их количество в разы меньше, чем у украинской стороны. за четыре дня спецоперации на Украине российские военные вывели из строя 1067 объектов военной инфраструктуры Украины: пункты управления, узлы связи, ЗРК ПВО, радиолокационные станции. Также они уничтожили 254 танка и других бронированных машин, 31 самолет, находящийся на земле, 46 реактивных систем залпового огня, а также орудия полевой артиллерии, минометы, военные автомобили. 28 февраля российские подразделения взяли под контроль города Бердянск и Энергодар. Также они полностью контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС. Радиоактивный фон в норме.

• В ДНР приостанавливается мобилизационная кампания. В Донбассе силы народной милиции заняли Новый Айдар и полностью блокировали Волноваху (Донецкая область). В ЛНР заняты населенные пункты Хворостянка, Сухановка и Артем. Что касается эвакуации населения, за последние сутки границу в Ростовской области пересекли более 5 тысяч беженцев из Донбасса.

• Россия и Украина готовятся к переговорам, которые состоятся в Гомеле. Они могли состояться еще накануне, но украинский президент Владимир Зеленский выступил против площадки проведения мероприятия. Он предложил выбрать для этого другую страну, однако в итоге согласился на Белоруссию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры могут начаться около полудня 28 февраля. Однако, по данным СМИ, украинская делегация прибыла в Гомель ночью, и встреча может стартовать позднее.

• В Польше сообщили, что площадкой для переговоров России и Украины может стать Варшава, если украинская сторона обратится с соответствующей просьбой. Также в МИД Польши допустили закрытие погранперехода на границе с Россией из-за ситуации на Украине.

• В Японии отреагировали на решение президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания страны в особый режим боевого дежурства. В Токио посчитали, что эта мера усиливает нестабильность конфликта на Украине. Также ранее там заявили о планах ввести санкции против российского лидера. В Евросовете заявление Путина о переводе сил сдерживания в режим несения боевого дежурства назвали «безответственным».

• Южная Корея решила ввести эмбарго на поставки в Россию стратегических материалов. Санкции могут коснуться поставок полупроводников, компьютеров, сенсоров, лазеров, средств навигации и авионики.

• В Китае не поддержали санкции против РФ. Там заявили, что односторонние рестрикции могут помешать политическому урегулированию на Украине.

• Президент Сирии Башар Асад выразил поддержку проведению российской спецоперации на Украине.

• Евросоюз закрыл для России воздушное пространство. В минувшие выходные сразу несколько стран объявили об этом шаге, затем соответствующее решение было принято на уровне всего европейского объединения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запрет касается бортов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролирующихся Россией, а также частных самолетов «российских олигархов». Им запрещается садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

• Также в выходные главы внешнеполитических ведомств государств ЕС согласовали отключение российских банков от SWIFT. Речь идет об отключении некоторых банков. Изначально ряд стран выступал против этой меры, опасаясь, что это станет серьезным ударом и для их экономики.

• ЕС и США приняли решение о блокировке внешних активов Банка России. Это приведет к заморозке транзакций регулятора и не позволит ему использовать международные резервы. До российского ЦБ под западные санкции попадали центробанки Ирана, Сирии, Афганистана, Венесуэлы.

• На фоне санкций и нестабильной обстановки Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 20%. До этого она составляла 9,5% годовых. Регулятор пояснил, что это позволит увеличить ставки по депозитам до уровня, позволяющего компенсировать «девальвационные и инфляционные риски», а также поможет защитить сбережения россиян от обесценивания и будет способствовать финансовой и ценовой стабильности.

• Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос до 95 рублей. Евро к 10:45 достиг 107 рублей.