Актуальное о ситуации на Украине: Запад грозит санкциями, США отправляют самолёты в Литву, бои на границе продолжаются

Ситуация вокруг украинского кризиса продолжает развиваться. На фоне поведения российскими войсками спецоперации в Донбассе западные страны грозят Москве новыми санкциями, цены на газ подбираются к рекордным значениям, а российский бизнес просит у президента предсказуемых условий для дальнейшей работы.

Сюжет: Украинский кризис

Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майора Игорь Конашенков, в настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов.

Он подчеркнул, что удары ВС РФ не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей.

Что касается реакции европейских стран, то чиновники продолжают выступать с резкими заявлениями, угрожая новыми карательными мерами и санкциями.

Ситуация развивается стремительно, о ее ходе можно узнать из наших предыдущих публикаций.

Актуально на 20:00 24.02.2022

• В Киеве с сегодняшнего дня введен комендантский час, заявил Виталий Кличко. Он будет действовать с 22.00 до 7.00 (23.00 - 8.00 мск). Мэр назвал решение вынужденным в условиях военного положения для обеспечения безопасности жителей столицы.

• Специальное заседание постоянного совета на министерском уровне из-за спецоперации РФ по демилитаризации на Украине началось в Вене. Заседание в усиленном формате созвало председательство Польши в ОБСЕ

• Страны Евросоюза продолжают обсуждать необходимость отключения России от SWIFT. Однако мнения разделились, из-за чего не получается прийти к единому мнению. За отключение РФ от SWIFT в рамках более широкого пакета санкций выступают Польша, Эстония, Латвия и Литва. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном «жесткие санкции» против РФ, включая отключение от SWIFT, а также установление бесполетной зоны над всей территорией Украины.

• Лидеры ЕС в ходе внеочередного саммита в Брюсселе рассмотрят возможные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, рассказал высокопоставленный европейский источник.

• Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность передислоцировать больше американских войск, которые уже находятся в Европе, в Восточную Европу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в США.

• Латвия объявила о том, что прекращает выдачу виз гражданам России. Не исключено, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе рассмотрят и другие визовые ограничения для россиян.

• РЖД занимается вопросами вывоза туристов, застрявших на российском юге из-за закрытия 12 аэропортов. 24 февраля организованы свыше 3,6 тысяч дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву. В компании заявили, что завтра предложат еще порядка пяти тысяч мест. Дополнительные поезда в сообщении из Адлера, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Анапы, Белгорода.

• Цены мартовских фьючерсов на газ подскочили на 60%. В частности, стоимость контрактов поднялась выше 1,6 тысячи долларов за тысячу кубометров.

• Военные самолеты США F-35 прибыли в Литву. Согласно сообщению литовского Минобороны, самолеты приземлились на авиабазе в Шяуляй, где дислоцированы дополнительные вооруженные силы США.

• Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трех банков России, а также ограничивает поездки для 336 депутатов Госдумы. Об этом заявил президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис. Санкции вводятся также в отношении ряда российских бизнесменов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможный обход санкции ЕС, введенных в отношении России, через территорию Конфедерации.

• Киев предлагает вернуться на путь мира. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский. «Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», - написано в его Telegram-канале под публикацией с видеообращением. Кроме того, в своем видеообращении Зеленский сказал, что в грохоте войны в Донбассе слышен шум опускающегося сейчас над Россией нового железного занавеса.

• Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки анонсировал дальнейшие жесткие санкции против РФ. По его словам, о новых мерах, которые «окажут карательное воздействие на российскую экономику», объявят уже сегодня.

• Владимир Путин в Кремле проводит встречу с представителями крупного российского бизнеса. Президент заявил, что у России не было другого выбора в плане начала спецоперации на Украине, поскольку все ранее предпринятые попытки имели нулевой эффект. Глава РСПП Шохин попросил Путина обеспечить предсказуемость условий для бизнеса на фоне санкций. Путин заявил, что полностью прогнозировать геополитические риски Россия не может, но бизнес вправе рассчитывать на предсказуемость.

• Из-за обстрелов украинских войск в Донецке повреждена детская клиническая больница. Также сообщается, что украинские войска повредили газопровод в Горловке.

• Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и УЕФА отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований, а также отобрать у страны право на проведение финала ЛЧ и Суперкубка УЕФА.