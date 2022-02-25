Актуальное о ситуации на Украине: закрытое небо, исключение России из СЕ и зависшие переговоры

Второй день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины не принес положительных итогов в плане дипломатии. Переговоры, о которых просил Владимир Зеленский, остаются под вопросом из-за бездействия украинской стороны. Запад продолжает фонтанировать санкциями, обещая меры против Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Сюжет: Украинский кризис

На фоне продолжающейся военной операции в Донбассе Киев, ранее просивший о переговорах, не только замолчал, но и демонстрирует своими действия явное нежелание принимать российские условия. «Наша Версия» продолжает следить за событиями. О том, как развивалась ситуация, можно узнать из предыдущих публикаций.

Актуальное на 21:00 25 февраля 2022 года:

• Минобороны России отчиталось о ходе спецоперации на Украине. В частности, из строя вывели 211 объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Кничтожены 67 танков и других боевых бронемашин, а также 16 реактивных систем залпового огня. Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Не обошлось и без трофеев, среди которых - американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

• Владимир Путин сформулировал требования к Украине. По словам российского лидера, Киев должен признать Крым и отказаться от вступления в НАТО. Запад же должен остановить поставки вооружения на Украину.

• Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с Украиной, на которые сегодня согласилась Россия, по-прежнему находятся под вопросом, поскольку украинская сторона заявила, что хочет перенести встречу из Минска в Варшаву, а потом исчезла. Одновременно с этим в жилых кварталах Киева развертывается системы залпового огня.

• Владимир Зеленский написал в Twitter о том, что обсудил в разговоре с Джо Байденом усиление санкций против России, оборонную помощь и создание антивоенной коалиции

• Главы МИД стран ЕС одобрили новый пакет санкций против России. В санкционные списки будут включены Путин и Лавров, сообщил Жозеп Боррель. В офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили, что Лондон тоже в ближайшее время введет санкции против Путина и Лаврова.

• НАТО продолжит оказывать «политическую и практическую» помощь Украине. Об этом говорится в заявлении глав государств альянса. При этом НАТО в очередной раз выступило с призывом в адрес России немедленно прекратить спецоперацию на Украине.

• Права России в Совете Европы приостановлены. Но возможность обращаться в ЕСПЧ у россиян пока остается. В Совете уточнили, что это решение не означает исключение. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Совет Европы должен вернуть России уплаченный ею в начале года взнос в 32,5 миллиона евро.

• Власти Херсона сообщают о прорыве обороны города. Украинская армия утратила контроль над переправой через Днепр».

• Михаил Мишустин провел экономическое совещание., в ходе которого глава Минфина Антон Силуанов заверил, что снятие наличных в РФ осуществляется в привычном режиме, банковские карты без сбоев работают внутри страны. ЦБ России заявил, что увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. Россияне массово снимают деньги.

• По согласованию с МИД Роскомнадзор признал соцсеть Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан России. По этой причине с 25 февраля приняты меры частичного ограничения доступа. В генпрокуратуре отмечают, что соцсеть неправомерно ограничила распространение общественно значимой информации в связи с применением санкций. Причиной назвали то, что 24 февраля Facebook ограничил аккаунты телеканала «Звезда», информагентства «РИА Новости», изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».

• Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с заявлением о том, что сложившим оружие украинским бойцам на территории республики оказывается вся необходимая помощь. Он дал гарантии того, что когда украинском режим сложит оружие, все эти военнослужащие вернутся к своим семьям.

• Президент Сербии Александр Вучич заявил об отказе поддерживать санкции Запада против России. Он напомнил, что Россия несколько раз не только не поддерживала санкции, но и защищала от них Сербию и сейчас в ООН оказывает поддержку по вопросу Косово.

• Группа американских инвесторов изъявила желание выкупить у Романа Абрамовича контрольный пакет акций футбольного клуба «Челси», сообщает Bloomberg. Добавим, что сейчас Абрамович не включен в санкционные списки. Но член британского парламента Крис Брайант уже заявил о необходимости отобрать лондонский клуб у олигарха.

• Европейский вещательный союз заявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе «Евровидение» в этом году. Организаторы подчеркивают, что участие России в нем нанесет «ущерб репутации конкурса».

• По причине закрытия воздушного пространства европейскими странами S7 Airlines объявила об отмене всех рейсов в Европу вплоть до 13 марта. Речь идет о рейсах в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж.

• США опубликовали нормативно-правовой акт о предстоящем вступлении в силу новых ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Отмечается, что очередные санкции негативно скажутся на промышленности страны, при этом не должны затронуть потребительский сектор. Документ вступит в силу 3 марта, таким образом, США дали бизнесу неделю на то, чтобы успеть адаптироваться к новому режиму.