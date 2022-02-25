Актуальное о ситуации на Украине: установление контроля над ЧАЭС, обращение Зеленского, украинские военные сдают оружие

Российские войска продолжают спецоперацию в Донбассе. Действия группы российских войск направлены на выведение из строя военной инфраструктуры Украины, с помощью которой ведутся атаки на территорию ДНР и ЛНР. Минобороны РФ сообщает о десятках сложивших оружие бойцах ВСУ.

Сюжет: Украинский кризис

О развитии ситуации – в предыдущих публикациях.

Актуальное на 12:15 25 февраля 2022 года:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с властями ДНР и ЛНР. Одной из тем переговоров стало открытие посольств республик в Москве

С 25 февраля запрещены полёты британских самолётов в Россию, включая транзитные рейсы. Днём ранее «Аэрофлот» попал под санкции со стороны Великобритании.

Грузия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям, сообщил глава правительства страны Ираклий Гарибашвили. Политик объяснил это тем, что ограничения лишь навредят грузинской экономике. Минэкономики РФ заявило, что санкции ЕС нанесут ущерб французским предприятиям в ряде отраслей.

Около 30 тысяч украинцев уехали в Польшу за последние сутки.

«Газпром сообщил о подаче газа через территорию Украины в штатном режиме.

Минфин Германии сообщил о блокаде всех российских банков и практически полной приостановке бизнеса с РФ.

Минобороны РФ информирует об установлении российскими десантниками контроля над территорией Чернобыльской АЭС. Безопасность объекта будет обеспечиваться совместно российскими и украинскими военными.

Боевые действия на Украине привели к отмене четырёх международных спортивных турниров, которые должны были пройти в российских городах. Речь идёт об этапе Кубка мира по ски-кроссу, этапе Кубка мира по натурбану, теннисном турнире «Челленджер» и чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе.

Палата представителей Конгресса США обсуждает возможность исключения России из состава Совбеза ООН. Соответствующие поправки могут быть внесены в 23 статью устава организации.

«Украинская железная дорога» (Укрзализныця) приостановила перевозки в разных районах Украины. Закрыты все украинские порты и воздушное пространство.

Курс доллара на Московской бирже достиг исторического максимума в 89,6 рубля

По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, богатейшие россияне за первый день спецоперации потеряли около 38 миллиардов долларов. Сильнее всего ситуация отразилась на состоянии президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова – минус 6,2 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 13 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter сообщил, что Украина «нуждается в антивоенной коалиции». Этот вопрос был поднят на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой. Украинский лидер также обратился к Бухарестской девятке по вопросу оказания военной помощи и санкционного давления на Россию.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина готова вести переговоры о нейтральном статусе страны.

Зеленский выпустил новое обращение, в котором обратился к гражданам России. Он заявил, что Киев не услышал от западных партнёров готовности оказать военную помощь и принять страну в НАТО. По словам политика, ночью были атакованы жилые кварталы Киева. Минобороны России опровергает информацию об атаках на украинские города – из строя выводятся лишь объекты инфраструктуры.

Белоруссия сообщила об обеспечении безопасности западных границ Союзного государства на фоне наращивания присутствия НАТО на востоке.

Сообщается о возобновлении обстрелов Горловки украинскими военными. Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что обстрелу подвергся населённый пункт Зайцево.

Народная милиция ДНР опубликовала видеоролик со сложившими оружие украинскими солдатами. По данным Минобороны России, оружие сложили 150 украинских солдат. С военных ВСУ берут подписку об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях, в дальнейшем они смогут вернуться к семьям. Из строя выведены 118 объектов военной инфраструктуры Украины – военные аэродромы, пункты управления и узлы связи, ЗРК, радиолокационные станции. Сбиты 5 военных самолётов, 1 вертолёт и 5 беспилотников, уничтожается военная техника.