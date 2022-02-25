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Актуальное о ситуации на Украине: Путин обратился к украинским военным, а Запад занят принятием новых санкций

25 февраля 2022, 19:35  •  182 • Украина
В ходе продолжающейся на Украине спецоперации на первый план выходят действия националистов, которые не только препятствуют отступлению ВСУ, но и используют население страны в качестве живого щита.
Сюжет: Украинский кризис
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Страны Запада по-прежнему заняты обсуждением новых карательных мер, основная риторика которых сейчас касается санкций против Лаврова и Путина. «Наша Версия» продолжает следить за событиями. О том, как развивалась ситуация, можно узнать из предыдущих публикаций.
Актуальное на 18:00 25 февраля 2022 года:
Владимир Путин заявил о готовности принять предложение Владимира Зеленского о проведении переговоров. Как сообщил Дмитрий Песков, российский лидер согласился направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной о нейтральном статусе Украины. По его словам, в российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.
• В партии «Слуга народа» заявили, что Зеленский запросил переговоры с Путиным, поскольку Украина не дождалась от Запада шагов, которые заставили бы Россию остановиться.
• По данным Минобороны, российский десант высадился в районе аэропорта Гостомель в пригороде Киева. В операции приняли участие свыше двухсот российских вертолетов, десантники захватили аэродром и уничтожили более 200 нацистов из спецподразделений Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.
• Украинские войска развернули установки «Град» на площади Шевченко в Киеве. Как заявили в Минобороны, такие действия украинской стороны являются преступлением, поскольку реактивные системы залпового огня в жилых кварталах расставили для провоцирования ответного огня по мирным жителям.
• Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого попросил украинских военных взять власть в стране в свои руки и не позволить «бандеровцам и националистам» использовать людей в качестве живого щита. По его словам, нацисты действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове в жилых кварталах, по указке западных советников, прежде всего американских. Президент высказал предположением о том, что с украинскими военнослужащими будет проще договориться, чем с этими «наркоманами и неонацистами».
• Минобороны России сообщает, что подразделения Вооруженных сил России заблокировали Чернигов. Также отмечается, что на территории ведения операции зафиксированы случаи самосудов и расправ украинских националистов над срочниками, которые отказываются воевать. Более того, украинские нацформирования на отдельных направлениях подрывают мосты с целью препятствовать отступлению ВСУ.
• Российский дипломаты направили МИД Франции доказательства преступлений против человечности и военных преступлений Киева в Донбассе. Отмечается, что данные также направили в крупнейшие СМИ и правозащитные организации.
• Польша с полуночи вводит запрет для российских авиакомпаний на полеты в своем воздушном пространстве. Ранее такое поручение правительству дал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Это решение значительно осложнит работу всем российским авиакомпаниям, которые летают в Европу. О вероятности введения таких же мер сообщил и премьер-министр Чехии. Также в Чехии заявили об остановке выдачи вида на жительство для граждан России.
• Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия. Он высказал мнение, что Украина нуждается в более сильной поддержке, особенно в плане поставок вооружения.
• Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что саммит ЕС согласовал «самый жестокий в истории» пакет санкций против России. Отмечается, что санкции затронут поставки запчастей для воздушных судов в Россию. Кроме этого вводятся ограничения для владельцев дипломатических паспортов РФ. Однако запрет на поездки Путина и Лаврова вводится не будет.
• Газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что ЕС планирует заморозить «активы» Владимира Путина и Сергея Лаврова. Позже Жозеп Боррель подтвердил, что меры против Путина и Лаврова будут в санкциях, которые обсудят главы МИД ЕС. О жестких санкциях в отношении российского президента и главы МИДа заявила также немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.
• Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Владимиру Зеленскому быстрее позвонить Владимиру Путину с извинениями. Также он заявил о том, что за Россию готовы сражаться 70 тысяч чеченцев.
• Страны Евросоюза не достигли консенсуса по вопросу отключения России от системы SWIFT. Однако речи об отказе от этой меры пока не идет.
• Швейцария вводит запрет на финотношения с 363 физическими и четырьмя юрлицами из санкционного списка ЕС, который был введен против России за начало военной операции по демилитаризации Украины.
• Отменён российский этап «Формулы-1», который должен был состояться в период с 22 по 25 сентября в Сочи. Исполком МОК выступил с призывом не использовать флаги и гимны России и Белоруссии на всех турнирах. А также призвал все международные спортивные федерации перенести или отменить соревнования, запланированные в России или Белоруссии.
• По данным «Европейской правда» вечером пройдет голосование, после которого может быть приостановлено членство России в Совете Европы.

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