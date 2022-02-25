Актуальное о ситуации на Украине: предложение переговоров, ответные санкции против Запада, перенос финала Лиги чемпионов

На фоне продолжающейся российской военной операции в Донбассе украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры.

Сюжет: Украинский кризис

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. На этом фоне страны Запада вводят в отношении РФ всё новые санкции. «Наша Версия» продолжает следить за событиями. О том, как развивалась ситуация, можно узнать из предыдущих публикаций.

Актуальное на 15:00 25 февраля 2022 года:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров. По словам Зеленского, таким образом он планирует остановить гибель людей.

Польская погранслужба сообщила, что в первый день военной операции РФ (24 февраля) из Украины в Польшу прибыло около 30 тысяч человек.

В ЦБ сообщили, что ApplePay и GooglePay перестанут работать для карт российских банков, попавших под санкции. Речь о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке и об «Открытии». Владельцы карт этих банков не смогут платить ими за границей и оплачивать услуги в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, которые зарегистрированы в странах, поддержавших санкции.

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что ни одна страна Европы, а также США не собираются вступать в войну с Россией из-за ситуации на Украине. «Мы хотим положить конец этому вторжению», – добавила министр.

Агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что в российском оборонном ведомстве опровергли нанесение ракетных ударов по Киеву. По словам источников агентств, яркий факел в небе и его падение имеют иное объяснение: выполнявший патрулирование над городом Су-27 украинских ВВС был по ошибке атакован зенитным ракетным комплексом ПВО Украины.

Российский футбольный союз (РФС) расценил решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж как политическое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу несогласованных акций против военных действий на Украине. По его словам, в стране есть граждане, имеющие свою точку зрения на этот счёт. «Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям», – заверил представитель Кремля, напомнив, что такие акции «не разрешены по закону».

Власти Киева обратились к жителям Оболонского района города, призвав их оставаться дома или в укрытии «в связи с приближением активных боевых действий».

В Кремле прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев готов обсудить нейтральный статус Украины. Дмитрий Песков назвал его «движением в сторону позитива», добавив, что Москве предстоит проанализировать это предложение.

Клиенты трёх крупных российских банков (Сбера, ВТБ и Райффайзенбанка) сообщили о сбоях в работе их мобильных приложений. Такая информация приводится на портале Downdetector. Накануне Вашингтон ввёл блокирующие санкции в отношении ВТБ и секторальные – против Сбера.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит возможности для признания нынешнего украинского правительства демократическим. Кроме того, по словам министра, президент Украины сам упустил возможности для переговоров по гарантиям безопасности.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала своё мнение по поводу российской военной операции на Украине. Политик назвала её «поворотным моментом в истории Европы после окончания холодной войны», а также вопиющим нарушением международного права, которому нет оправдания. «Я осуждаю это самым серьёзным образом», – подчеркнула она.

Из-за событий на Украине УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. Матч пройдёт 28 мая на «Стад де Франс».