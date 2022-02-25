Актуальное о ситуации на Украине: Попытки переговоров, подготовка саммита НАТО, угрозы новыми санкциями

Российские вооружённые силы продолжают спецоперацию в Донбассе, страны Запада вводят беспрецедентные санкции и угрожают новыми, Путин поговорил в Макроном, США отказались участвовать в украинском конфликте – приводим актуальную информацию о ситуации на Украине по данным на утро 25 февраля.

Сюжет: Украинский кризис

Прошли сутки с момента начала спецоперации российских войск в Донбассе. Запад ответил беспрецедентными санкциями, власти Украины предлагают вернуться на «путь мира». О развитии ситуации 24 февраля – в предыдущих публикациях.

Актуально на 09:30 25 февраля 2022 года:

25 февраля пройдёт саммит НАТО по Украине. Встреча состоится в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией рано или поздно состоятся

Украинский ЦБ ввёл запрет на совершение валютных операций с национальными валютами России и Белоруссии.

Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил о приостановке выдачи виз гражданам России, заморозке активов финансовых учреждений, введении ограничений на экспорт товаров организациям, имеющим отношение к военному сектору.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о визовом режиме для россиян, заявила, что Евросоюз лишит дипломатов и бизнесменов из России привилегированного въезда на свою территорию. Экс-глава ЕК Романо Проди считает, что антироссийские санкции будут стоить Европе дорого. Сильнее сего пострадают Германия и Италия, считает политик. США, которые на этих санкциях настаивают, не слишком пострадают от их последствий, так как не имеют столь тесных торговых отношений с РФ.

ЕС ограничивает России доступ к современным полупроводниковым технологиям, заявила фон дер Ляйен. Вводится запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Новый пакет санкций нанесёт удар по российскому энергетическому сектору, также может быть затронуто до 70 процентов банковского сектора РФ.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил о готовности страны поддерживать военные контакты с РФ, «чтобы очень четко дать понять, чем она рискует, если допустит просчет».

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает оставить для России возможность вернуться к переговорам по украинскому вопросу.

Глава российского правительства Михаил Мишустин встретился с белорусским коллегой Романом Головченко в Казахстане.

К антироссийским ограничениям присоединился Тайвань. Власти Канады включили в санкционные списки 27 финансовых институтов и пять компаний, в перечень попали Сбер, ВТБ, РЖД, «Газпром», «Транснефть» и другие.

В США намерены ограничить возможности России по добыче нефти и газа в долгосрочной перспективе.

Против усиления санкций выступила Венесуэла. Представители МИД страны осудили Запад за экономическое давление, от которого страдают российские граждане.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию, которая должна быть проведена в течение 90 суток. Сообщается о гибели 137 украинских военнослужащих и ранении 316. Из страны запрещён выезд мужчинам от 18 до 60 лет на период действия военного положения. В украинских городах продолжают вводить комендантский час.

Зеленский сообщил, что остался в Киеве. Британский премьер Борис Джонсон заявил о готовности предоставить руководству Украины убежище в случае необходимости.

Украинские власти сообщили о взятии «неизвестными вооружёнными силами» контроля над Чернобыльской АЭС.

Представители ДНР сообщили о гибели одного мирного жителя и ранении пяти человек в результате обстрела ВСУ со стороны Горловки. Зафиксировано минимум 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области со стороны Украины.

В Воронежской области разбился транспортный самолёт Ан-26, все члены экипажа погибли.

Глава Крыма Сергей Аксёнов: Водная блокада Крыма снята, Северо-Крымский канал разблокирован.

Банк России и правительство заявили о готовности оказать любую поддержку пострадавшим от санкций финансовым организациям. Сбербанк и Газпромбанк работают в обычном режиме.

Минтранс занимается организацией вывоза россиян с юга страны. Телефон для получения информации об альтернативных маршрутах: +7 499 495-00-09.

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. В Кремле заявили о данных Франции исчерпывающих объяснениях причин военной операции. Макрон передал Путину предложение Зеленского провести переговоры.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по ситуации на Украине. НАТО нарастит своё присутствие в Европе, в том числе в Германии. США готовы начать боевые действия, если Россия выйдет за пределы Украины и нападёт на страну НАТО. В украинском конфликте американские войска участвовать не будут. «Большая семёрка» готова ввести «сокрушительные» санкции против РФ. При этом отключение РФ от SWIFT в планы пока не входит. Руководство США не планирует переговоров с Кремлём.