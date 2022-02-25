Актуальное о ситуации на Украине: Попытки переговоров, подготовка саммита НАТО, угрозы новыми санкциями

Российские вооружённые силы продолжают спецоперацию в Донбассе, страны Запада вводят беспрецедентные санкции и угрожают новыми, Путин поговорил в Макроном, США отказались участвовать в украинском конфликте – приводим актуальную информацию о ситуации на Украине по данным на утро 25 февраля.
Прошли сутки с момента начала спецоперации российских войск в Донбассе. Запад ответил беспрецедентными санкциями, власти Украины предлагают вернуться на «путь мира». О развитии ситуации 24 февраля – в предыдущих публикациях.
Актуально на 09:30 25 февраля 2022 года:25 февраля пройдёт саммит НАТО по Украине. Встреча состоится в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией рано или поздно состоятсяУкраинский ЦБ ввёл запрет на совершение валютных операций с национальными валютами России и Белоруссии.Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил о приостановке выдачи виз гражданам России, заморозке активов финансовых учреждений, введении ограничений на экспорт товаров организациям, имеющим отношение к военному сектору.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о визовом режиме для россиян, заявила, что Евросоюз лишит дипломатов и бизнесменов из России привилегированного въезда на свою территорию. Экс-глава ЕК Романо Проди считает, что антироссийские санкции будут стоить Европе дорого. Сильнее сего пострадают Германия и Италия, считает политик. США, которые на этих санкциях настаивают, не слишком пострадают от их последствий, так как не имеют столь тесных торговых отношений с РФ.ЕС ограничивает России доступ к современным полупроводниковым технологиям, заявила фон дер Ляйен. Вводится запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Новый пакет санкций нанесёт удар по российскому энергетическому сектору, также может быть затронуто до 70 процентов банковского сектора РФ.Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил о готовности страны поддерживать военные контакты с РФ, «чтобы очень четко дать понять, чем она рискует, если допустит просчет».Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает оставить для России возможность вернуться к переговорам по украинскому вопросу.Глава российского правительства Михаил Мишустин встретился с белорусским коллегой Романом Головченко в Казахстане.К антироссийским ограничениям присоединился Тайвань. Власти Канады включили в санкционные списки 27 финансовых институтов и пять компаний, в перечень попали Сбер, ВТБ, РЖД, «Газпром», «Транснефть» и другие.В США намерены ограничить возможности России по добыче нефти и газа в долгосрочной перспективе.Против усиления санкций выступила Венесуэла. Представители МИД страны осудили Запад за экономическое давление, от которого страдают российские граждане.Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию, которая должна быть проведена в течение 90 суток. Сообщается о гибели 137 украинских военнослужащих и ранении 316. Из страны запрещён выезд мужчинам от 18 до 60 лет на период действия военного положения. В украинских городах продолжают вводить комендантский час.Зеленский сообщил, что остался в Киеве. Британский премьер Борис Джонсон заявил о готовности предоставить руководству Украины убежище в случае необходимости.Украинские власти сообщили о взятии «неизвестными вооружёнными силами» контроля над Чернобыльской АЭС.Представители ДНР сообщили о гибели одного мирного жителя и ранении пяти человек в результате обстрела ВСУ со стороны Горловки. Зафиксировано минимум 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области со стороны Украины.В Воронежской области разбился транспортный самолёт Ан-26, все члены экипажа погибли.Глава Крыма Сергей Аксёнов: Водная блокада Крыма снята, Северо-Крымский канал разблокирован.Банк России и правительство заявили о готовности оказать любую поддержку пострадавшим от санкций финансовым организациям. Сбербанк и Газпромбанк работают в обычном режиме.Минтранс занимается организацией вывоза россиян с юга страны. Телефон для получения информации об альтернативных маршрутах: +7 499 495-00-09.Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. В Кремле заявили о данных Франции исчерпывающих объяснениях причин военной операции. Макрон передал Путину предложение Зеленского провести переговоры.Президент США Джо Байден выступил с заявлением по ситуации на Украине. НАТО нарастит своё присутствие в Европе, в том числе в Германии. США готовы начать боевые действия, если Россия выйдет за пределы Украины и нападёт на страну НАТО. В украинском конфликте американские войска участвовать не будут. «Большая семёрка» готова ввести «сокрушительные» санкции против РФ. При этом отключение РФ от SWIFT в планы пока не входит. Руководство США не планирует переговоров с Кремлём.На фоне заявлений президента США рубль и российские активы укрепились. Курс рубля начал постепенно отыгрывать потери 24 февраля после начала ЦБ валютных интервенций. На начало торгов, в пятницу, курс российской валюты к доллару составил 84,1 рубля.