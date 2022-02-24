Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Уд...
Главная / Украина

Актуальное о ситуации на Украине и санкциях против России

24 февраля 2022, 15:00  •  275 • Украина
В последние часы ситуация вокруг украинского кризиса развивается стремительно. На фоне поведения российскими войсками спецоперации в Донбассе Украина объявила о разрыве дипотношений с РФ, а западные страны грозят Москве новыми санкциями.
Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации войск РФ в Донбассе. О том, как развивались события в первые часы, можно прочитать в материале. «Наша Версия» продолжает рассказывать самое важное о ситуации на Украине и санкциях в отношении РФ.
Актуально на 14.00 24.02.2022:
• Руководство НАТО приняло решение развернуть дополнительные силы на восточном фланге альянса из-за конфликта на Украине.
• В Ростуризме предупредили, что из-за закрытия неба над рядом европейских стран авиарейсы из России будут осуществляться по новым маршрутам, что приведёт к увеличению времени полёта на 45-90 минут. В ведомстве также посоветовали отложить поездки в южные регионы РФ до 2 марта.
• Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона о всеобщей мобилизации.
• Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о приостановке эвакуации жителей с территории ДНР.
• Президент Чехии Милош Земан выступил за отключение России от международной платёжной системы SWIFT.
• Власти Белоруссии приняли решение о частичном закрытии воздушного пространства республики.
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал провести экстренный саммит НАТО из-за ситуации вокруг Украины.
• Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС в ближайшее время введёт в отношении России жесточайшие санкции из-за начала военной операции на Донбассе.
• В Минобороны России сообщили, что войска ДНР и ЛНР прорвали передний край эшелонированной обороны Вооружённых сил Украины.
• Президент Украины заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой в связи с проводимой российскими силами спецоперацией в Донбассе.
• Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с предложением провести переговоры между РФ и Украиной в Минске. По словам политика, переговоры являются единственным способом остановить эскалацию и избежать кровопролития.
• В Курской области обстрелу с украинской стороны подвергся пограничный пункт. Как сообщили в ФСБ, в результате инцидента пострадавших нет. Российским пограничникам удалось уничтожить огневую точку, откуда осуществлялся обстрел.
• В Латвии Национальный совет по электронным СМИ вынес решение о запрете ретрансляции каналов «Россия» и «Россия 24». В отношении канала «Россия» запрет введён на 5 лет, а канала «Россия 24» – на 4 года.
• Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что ведёт переговоры с западными лидерами о том, чтобы создать «антипутинскую коалицию». Он также заявил, что планирует договориться о поддержке Киева в сфере обороны и о закрытии украинского воздушного пространства для российских самолётов.
• Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское военное руководство было в курсе о возможной спецоперации российских войск в Донбассе, однако не предприняло никаких действий.
• Из-за ситуации на Украине Литва и Молдавия приняли решение вести чрезвычайное положение. Кроме того, в 13:00 Молдавия закрыла своё воздушное пространство.
• В Белгородской области было отмечено несколько эпизодов разрушений из-за попадания снарядов. По факту каждого инцидента проводится проверка.
• Глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился подготовить Северо-крымский канал, который перекрыт Украиной, к приёму Днепровской воды.
Решение президента РФ о начале военной операции в Донбассе последовало после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы государства, таким образом Москва стремится защитить население ДНР и ЛНР от издевательств и геноцида со стороны нынешнего украинского режима. При этом он заверил, что Россия не планирует оккупировать украинские территории.
Вооружённый конфликт на востоке Украины начался ещё в 2014 году после смены власти в Киеве. Тогда свою независимость от украинских властей провозгласили Донецкая и Луганская народные республики. После этого ВСУ предприняли силовую операцию, чтобы восстановить контроль Киева над этими территориями. За прошедшие 8 лет жертвами конфликта, согласно данным ООН, стали свыше 13 тыс. человек, ещё порядка 44 тыс. пострадали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


275
Источник
Похожие новости
24 февраля 2022, 07:25
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
24 февраля 2022, 09:45
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях
24 февраля 2022, 11:30
Радикалы начали разбегаться из Украины, власть имитирует зачистку «Правого сектора»
24 февраля 2022, 07:25
«Руки вверх!»: о позорном эпизоде с окриком немецкого лейтенанта в Раде
23 февраля 2022, 23:50
Донбасс: Киев начал реализовывать отработанный с НАТО план
23 февраля 2022, 23:50
Украина добивается закрытия Босфора для военных кораблей РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2022, 07:25
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
24 февраля 2022, 09:45
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Ч...
24 февраля 2022, 03:20
Паника Зеленского: президент Украины обратился к гражданам России по-русски
24 февраля 2022, 03:20
Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники
24 февраля 2022, 09:10
Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2022, 15:35
Кремль раскрыл засекреченные записи после вранья Парижа о Донбассе
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
20 февраля 2022, 04:15
"Последний парад" Киева: Сатановский вынес "колобковое" предупреждение
22 февраля 2022, 13:25
Зеленский предложил радикальный шаг против России
19 февраля 2022, 18:55
В России предложили план по освобождению Украины от "бандеровской диктатуры"
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.