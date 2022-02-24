Актуальное о ситуации на Украине и санкциях против России

В последние часы ситуация вокруг украинского кризиса развивается стремительно. На фоне поведения российскими войсками спецоперации в Донбассе Украина объявила о разрыве дипотношений с РФ, а западные страны грозят Москве новыми санкциями.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации войск РФ в Донбассе. О том, как развивались события в первые часы, можно прочитать в материале. «Наша Версия» продолжает рассказывать самое важное о ситуации на Украине и санкциях в отношении РФ.

Актуально на 14.00 24.02.2022:

• Руководство НАТО приняло решение развернуть дополнительные силы на восточном фланге альянса из-за конфликта на Украине.

• В Ростуризме предупредили, что из-за закрытия неба над рядом европейских стран авиарейсы из России будут осуществляться по новым маршрутам, что приведёт к увеличению времени полёта на 45-90 минут. В ведомстве также посоветовали отложить поездки в южные регионы РФ до 2 марта.

• Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона о всеобщей мобилизации.

• Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о приостановке эвакуации жителей с территории ДНР.

• Президент Чехии Милош Земан выступил за отключение России от международной платёжной системы SWIFT.

• Власти Белоруссии приняли решение о частичном закрытии воздушного пространства республики.

• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал провести экстренный саммит НАТО из-за ситуации вокруг Украины.

• Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС в ближайшее время введёт в отношении России жесточайшие санкции из-за начала военной операции на Донбассе.

• В Минобороны России сообщили, что войска ДНР и ЛНР прорвали передний край эшелонированной обороны Вооружённых сил Украины.

• Президент Украины заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой в связи с проводимой российскими силами спецоперацией в Донбассе.

• Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с предложением провести переговоры между РФ и Украиной в Минске. По словам политика, переговоры являются единственным способом остановить эскалацию и избежать кровопролития.

• В Курской области обстрелу с украинской стороны подвергся пограничный пункт. Как сообщили в ФСБ, в результате инцидента пострадавших нет. Российским пограничникам удалось уничтожить огневую точку, откуда осуществлялся обстрел.

• В Латвии Национальный совет по электронным СМИ вынес решение о запрете ретрансляции каналов «Россия» и «Россия 24». В отношении канала «Россия» запрет введён на 5 лет, а канала «Россия 24» – на 4 года.

• Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что ведёт переговоры с западными лидерами о том, чтобы создать «антипутинскую коалицию». Он также заявил, что планирует договориться о поддержке Киева в сфере обороны и о закрытии украинского воздушного пространства для российских самолётов.

• Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское военное руководство было в курсе о возможной спецоперации российских войск в Донбассе, однако не предприняло никаких действий.

• Из-за ситуации на Украине Литва и Молдавия приняли решение вести чрезвычайное положение. Кроме того, в 13:00 Молдавия закрыла своё воздушное пространство.

• В Белгородской области было отмечено несколько эпизодов разрушений из-за попадания снарядов. По факту каждого инцидента проводится проверка.

• Глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился подготовить Северо-крымский канал, который перекрыт Украиной, к приёму Днепровской воды.

Решение президента РФ о начале военной операции в Донбассе последовало после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы государства, таким образом Москва стремится защитить население ДНР и ЛНР от издевательств и геноцида со стороны нынешнего украинского режима. При этом он заверил, что Россия не планирует оккупировать украинские территории.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался ещё в 2014 году после смены власти в Киеве. Тогда свою независимость от украинских властей провозгласили Донецкая и Луганская народные республики. После этого ВСУ предприняли силовую операцию, чтобы восстановить контроль Киева над этими территориями. За прошедшие 8 лет жертвами конфликта, согласно данным ООН, стали свыше 13 тыс. человек, ещё порядка 44 тыс. пострадали.