«Актуально для Европы»: почему в Германии выступили за скорейший запуск «Северного потока — 2»

В ФРГ призвали как можно скорее запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы стабилизировать цены на газ. С таким предложением вступил глава Христианско-социального союза (ХСС) ФРГ Маркус Зёдер. По его словам, трубопровод стал бы «надёжным залогом того, что в Германии будет стабильное предложение газа». При этом Зёдер подчеркнул, что люди ждут быстрого решения вопроса. По мнению экспертов, запуск трубопровода действительно разрядил бы ситуацию на газовом рынке Европы и цена больше не доходила бы до таких «спекулятивных значений».

В Германии призвали как можно скорее запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы нормализовать цены на голубое топливо. Об этом заявил глава Христианско-социального союза (ХСС) ФРГ Маркус Зёдер в интервью медиагруппе Funke.

«Требуется разумная стратегия по обеспечению энергоснабжения. Для этого имеет смысл в скором времени запустить «Северный поток — 2», поскольку это поспособствует стабилизации цен на газ. Мы не можем бездействовать и просто смотреть, как цены на газ растут в преддверии холодной зимы. Это, в том числе, будет холодной зимой для коалиции СДПГ (Социал-демократической партии Германии. — RT), «Зелёных» и «СвДП» (Свободной демократической партии. — RT) — люди ждут быстрого решения вопроса», — сказал Зёдер.

По его словам, российско-европейский проект стал бы надёжной основой для стабильного получения голубого топлива Германией.

«Мы отказываемся от угля, отказываемся от атомной энергии, имеем всё увеличивающийся дефицит ресурсов, растущие цены и растущий спрос на электричество из-за цифровизации и роста числа электромобилей. Поэтому нам нужны газовые электростанции. «Северный поток — 2» стал бы надёжным залогом того, что в Германии будет стабильное предложение газа», — сказал глава ХСС.

Напомним, строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября. В середине октября первую нитку трубопровода заполнили техническим газом, его объём составил около 177 млн кубометров. Вторую нитку магистрали планируется наполнить голубым топливом до конца 2021 года. По данным «Газпрома», после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» у компании будет возможность поставлять в Европу 55 млрд кубометров газа в год.

Сейчас идёт процесс сертификации трубопровода. 26 октября немецкое Министерство экономики сообщило о том, что по итогам проведённого ведомством анализа выдача сертификата «не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский союз», поэтому сертификация проекта будет продолжена. По данным ведомства, этот процесс, начатый в сентябре, может длиться до четырёх месяцев. В пресс-релизе министерства отмечалось также, что перед анализом были проведены консультации с другими странами ЕС.

Символика Nord Stream AG

© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

В свою очередь, председатель Восточного комитета экономики ФРГ Оливер Хермес во время климатической конференции в Глазго назвал трубопровод одним из самых современных инфраструктурных проектов и заявил, что тормозить запуск «Северного потока — 2» по политическим мотивам было бы совершенно контрпродуктивно.

Политический контекст

Стоит отметить, что процесс сертификации «Северного потока — 2» проходит на фоне газового кризиса в Европе, в провоцировании которого некоторые политики обвиняют Россию.

Так, в сентябре 43 депутата Европарламента, из которых больше половины представители Польши и стран Балтии, направили письмо в Еврокомиссию, в котором выступили с призывом инициировать расследование в отношении «Газпрома». Как написал в своём Twitter один из авторов письма, литовский депутат Андрюс Кубилюс, эта компания якобы является «рукой Кремля», которая, возможно, манипулирует газовым рынком Европы, чтобы повысить стоимость голубого топлива. При этом Кубилюс считает, что таким образом «Газпром» давит на европейские страны, вынуждая их одобрить введение в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Gazprom is the Kremlin’s arm, which may be manipulating European gas market to push gas prices up, currently breaking all-time records. Pressing Europe to approve NS2 operation despite it is in breach of EU rules? MEPs call European Commission to lounch investigation on Gazprom! pic.twitter.com/BXXTUhxhap — Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 17, 2021

Позднее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил в интервью Bloomberg TV, что Москва якобы пытается использовать энергетический кризис в Европе для укрепления своих позиций по газопроводу «Северный поток — 2». По его мнению, поставки голубого топлива из России в европейские страны якобы «необъяснимо низки, если сравнивать с предыдущими годами и тем, что та сторона могла бы обеспечить».

Однако Москва категорически отвергает такого рода обвинения. Как сообщил 20 октября президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства, российская сторона не заинтересована «в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ».

«Тем не менее происходит то, что происходит, уже помимо нашей воли. Это всё в значительной степени рукотворные вещи, которые сделаны нашими коллегами, в том числе в Европе», — заявил президент РФ.

Газовые трубы, Германия

AP

© Matthias Rietschel

Позднее российский лидер сообщил, что долгосрочные соглашения с европейскими государствами выполняются «Газпромом» в полном объёме, в то время как Соединённые Штаты «сняли» с энергетического рынка в Европе значительное количество СПГ, сократив его поставки.

«Разрядило бы обстановку»

Как отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, на фоне газового кризиса в Европе и обвинений в адрес России затягивание сертификации «Северного потока — 2» вредит в первую очередь самим европейским странам, у которых наблюдаются колоссальные проблемы с энергоресурсами.

«Однако европейцы этого не понимают, во всяком случае на уровне общественного сознания. Существуют некоторые иллюзии, будто ситуация сама вот-вот рассосётся или её решению поспособствуют США», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом, как отметил политолог Александр Асафов, из Европы звучат и «трезвые сообщения». По словам аналитика, мысль о том, что в условиях газового кризиса для стран ЕС и Германии в частности, запуск «Северного потока — 2», просто необходим, представлена в интервью главы ХСС ФРГ Маркуса Зёдера.

«Он так же, как и многие эксперты, небезосновательно считает, что наличие достаточного количества российского газа через «Северный поток — 2» разрядило бы обстановку, а цена на голубое топливо больше не доходила бы до таких спекулятивных значений», — отметил аналитик в беседе с RT.

Что касается обвинений, которые направлены в адрес России из-за газового кризиса в Европе, они голословны и ничем не обоснованы, считает Дмитрий Евстафьев.

«Западным политикам надо же как-то объяснить проблему с электроснабжением и грядущим экономическим спадом в Европе. И образ России как врага тут снова приходит на помощь. Это удобная версия, которая нацелена на то, чтобы нивелировать промахи западных стран в своей собственной неудачной энергетической политике», — сказал эксперт.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также считает, что многие на Западе не хотят признавать своей вины в европейском энергокризисе.

«Ставка на альтернативные источники электроэнергии не сработала. Провалилась и идея уйти от долгосрочных газовых контрактов с Россией. При такой ситуации странно обвинять во всех бедах Москву, которая увеличивает объём поставок, а не наоборот», — пояснил Юшков в комментарии RT.

При этом, несмотря на все несправедливые выпады в адрес России, в Европе понимают, что в значительной степени смягчить энергетический кризис можно за счёт запуска «Северного потока — 2», добавил аналитик.

«По нему можно будет пустить дополнительный газ. И это крайне актуально сейчас для Европы, поскольку, чем холоднее, тем больше потребление голубого топлива. И чем быстрее европейцы запустят «Северный поток — 2» и позволят «Газпрому» загрузить его на полную мощность, тем быстрее смогут выбраться из энергетического кризиса», — считает Юшков.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В свою очередь, Дмитрий Евстафьев назвал крайне маловероятным сценарием развитие событий, при котором «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца текущего года.

«К сожалению, сертификация стала предметом внутригерманской, внутриевропейской борьбы как на уровне политических сил, так и на уровне бюрократии. И это гарантирует длительность процесса получения сертификата», — пояснил аналитик.

При этом затягивание сертификации в зимнее время ударит ещё больше по самим европейцам, подчеркнул Евстафьев.

«Ценовая конъюнктура в Европе при таком раскладе будет довольно сложной. Возможностей компенсировать недостаток топлива из других источников у ЕС на сегодняшний день не много. Проблема в том, что эта ситуация коснётся не только энергетического рынка, но и связанных с энергетикой отраслей промышленности, что будет очень сложным испытанием для Европы и Германии в частности», — заключил эксперт.