Акцию возле офиса Медведчука проводил Нацкорпус. ОПЗЖ готовит заявление, есть пострадавшие

Взрыв, который прогремел сегодня днём возле офиса Виктора Медведчука в центре Киева, осуществили националисты. Радикалы из Национального корпуса намеренно устроили «акцию» под офисом ОПЗЖ в честь своего «дня героев». В партии Медведчука готовят заявление и говорят, что есть пострадавшие.В комментарии «Громадському» руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин рассказал, что акция протеста была посвящена Дню героев (который на Украине отмечают 23 мая).«Надо напоминать врагам в такой день, что они враги, потому мы вышли под офис ОПЗЖ, чтобы напомнить, что они враги. Там было около 50 наёмных охранников, они начали потасовку, у них были пиротехнические средства, но никто не пострадал. Акцию мы завершили», — рассказал он.По данным Тамарина, нескольких человек арестовали, в том числе и их представителей: «Сейчас они в Печерском РГА, разбирается полиция. По мнению полиции, что-то было, но сейчас пошёл адвокат туда, потому что тех, кто провоцировал драку, насколько я знаю, уже отпустили. Надеемся, что полиция разберётся», — добавил радикал, который утверждает, что его «побратымы» ничего не взрывали.В то же время пресс-секретарь ОПЗЖ Олег Бабанин говорит, что пострадавшие в ходе конфликта и взрыва есть.«Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление… Есть пострадавшие», — заявил он, не указав, о каком числе пострадавших идёт речь.Дополнительную информацию в пресс-службе политика обещают обнародовать позже.Напомним, днём ранее соратника Виктора Медведчука, главу харьковской ячейки «ОПЗЖ» Андрея Лесика облили зелёнкой во время акции протеста в Харькове. На его обидчиков составили админпротоколы о мелком хулиганстве.