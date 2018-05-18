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Акция в поддержку Вышинского проходит у посольства Украины в Москве
18 мая 2018, 15:09 • 23 • Украина
Акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина проходит у украинского посольства в Москве.
© RT
Люди собираются у посольства Украины, поскольку выступают против ограничения свободы слова и преследования из-за профессиональной деятельности.
Акция продлится два часа — с 14:00 до 16:00.
RT ведёт текстовую трансляцию.
17 мая суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене.
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