«Акция устрашения»: зачем СБУ провела массовые обыски в квартирах украинских активистов и журналистов

Служба безопасности Украины провела свыше 25 обысков у лиц, которые якобы «способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций». Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. Имена «пособников» не разглашаются. Как стало известно RT, среди них оказались киевский журналист Юрий Лукашин, снявший фильм об Олесе Бузине, и Инна Иваночко, боровшаяся за сохранение во Львове Монумента Славы в память о победителях в Великой Отечественной войне. Эксперты считают, что рейд СБУ — очередной виток борьбы с инакомыслием на Украине. О причинах и последствиях массовых обысков — в материале RT.

Без предъявления обвинений

12 марта представители СБУ провели в разных регионах страны свыше 25 обысков у лиц, которые «способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций». Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. Она также уточнила, что все обыски были санкционированы.

«Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий. К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху», — написала Гитлянская.

К кому конкретно пришли домой следователи, представители СБУ не говорят даже при выключенных диктофонах. Однако, как стало известно RT, одним из подозреваемых оказался киевский журналист Юрий Лукашин.

«Сотрудники СБУ неоднократно нарушили нормы украинского законодательства при проведении обыска. Не позволяли дождаться адвоката, отказались представляться, а в решении суда на обыск не было фамилии Юрия Лукашина. То есть с этим документом можно было обыскивать кого угодно. Причём, что интересно, уголовное дело, в рамках которого проводился обыск, возбудила украинская прокуратура Крыма», — рассказал источник RT в окружении Лукашина.

Повышенное внимание к Лукашину правоохранительные органы стали демонстрировать после завершения весной прошлого года съёмок фильма «Олесь Бузина: жизнь вне времени», добавил собеседник RT.

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Картина рассказывает о жизни и творчестве убитого националистами писателя и журналиста Олега Бузины. Призывов к свержению власти на Украине в ней нет. Но, несмотря на это, Госкино Украины запретило его демонстрировать, а самому Лукашину неоднократно звонили представители СБУ с предложением «поговорить». Но журналист отказался.

Правоохранители пришли и в квартиру львовянки Инны Иваночко, рассказал источник RT из окружения Лукашина. Она возглавляет гуманитарную группу «Украинский выбор» и не дала снести во Львове Монумент Славы — памятник победителям в Великой Отечественной войне. В конце февраля представители националистических организаций «Правый сектор»*, С14, «Сокол» отбили плиты на памятнике и написали, что он прославляет «оккупантов». Иваночко обвиняют в ведении «подрывной деятельности на Украине».

«Квартиру Иваночко обыскивали без адвокатов, которые не смогли приехать в шесть утра. Правоохранители забрали у неё ноутбук и записную книжку, после чего молча удалились. Никаких обвинений предъявлено не было», — сообщил источник RT из окружения Иваночко.

Мемориал Славы во Львове

РИА Новости

В поиске «антиукраинских агентов»

«Из обычных журналистов и активистов хотят сделать «антиукраинских агентов», — прокомментировал ситуацию источник RT в «Народном фронте».

Очевидно, что все эти обыски связаны с новой волной запугивания людей, которые имеют альтернативную точку зрения на происходящее в стране, заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Это касается таких тем, как гражданская война на востоке, героизация Степана Бандеры и его приспешников. Ничего нового украинская власть предложить не готова, кроме как и дальше через силовые структуры давить на журналистов и общественных деятелей. Они должны прекратить даже просто говорить, что нынешняя власть преступна, работает в своих интересах, а не в интересах народа, и ведёт Украину к тому, что она скоро перестанет существовать», — считает Денисов.

По словам источника RT в «Народном фронте», «инакомыслие на Украине сегодня карается очень жёстко».

Так, в декабре прошлого года около 200 человек в балаклавах заблокировали входы и подъезды к телеканалу NewsOne после того, как его собственник назвал события 2014 года государственным переворотом, напомнил собеседник RT. В конце января главный редактор оппозиционного издания «СТРАНА.ua» Игорь Гужва из-за давления был вынужден покинуть территорию Украины и попросить политического убежища в Австрии.

Очередным витком борьбы с инакомыслием, по словам экспертов, стал подготовленный бывшим депутатом Верховной рады Андреем Сенченко законопроект «О прощении», который призывает население Крыма и Донбасса попросить прощения у Киева. В качестве наказания для жителей полуострова, который вошёл в состав России четыре года назад, и граждан самопровозглашённых ЛНР и ДНР автор законопроекта предусмотрел запрет на участие в выборах и на работу в органах власти. Применять процедуры прощения предлагается по отношению к жителям Крыма и Донбасса, так как эти люди «оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды», считает Сенченко.

«За те же действия, совершённые в интересах агрессора на свободной территории страны, прощения быть не может», — говорится в его комментарии.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT сказал, что прощения у крымчан и граждан Украины придётся просить таким личностям, как Сенченко.

Ещё одним «инакомыслящим», пострадавшим за свою позицию, может стать депутат Надежда Савченко. 12 марта СБУ вызвало Савченко на допрос по делу задержанного главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, но она покинула территорию Украины.

Надежда Савченко

globallookpress.com

© Maxym Marusenko

«СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в силовых структурах написала о том, что Савченко собираются обвинить в подготовке военного переворота на Украине. Замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в интервью украинскому изданию LB.ua поспешил заявить, что Савченко сбежала в Россию. Однако вскоре она нашлась в Страсбурге, на сессии ПАСЕ.

Источник RT в «Народном фронте» также отметил, что на протяжение последних нескольких лет Россия стала выгодной темой для всех политиков.

«Намёк на возможное сотрудничество с российскими компаниями — не только повод для обысков, обвинений в предательстве родины и остальных грехах. Это ещё и удобный повод для пиара, поскольку достаточно написать в законопроекте очередное предложение о России, и это добавляет очки любому политику», — отметил собеседник RT.

Демократия по-украински

Денисов считает, что на самом деле никаких доказательств у правоохранительных органов, скорее всего, нет. Иначе уже последовали бы аресты. Людей просто наказывают за независимую позицию, которая отличается от мнения первых лиц государства, утверждает эксперт.

«Насколько я понимаю, никаких фактов работы на «страну-агрессора» правоохранители не нашли. Им нечего предъявить в суде, кроме своих громких заявлений», — подчеркнул в беседе с RT директор киевской юридической компании.

По словам собеседника RT, в данном случае возбудить дело против журналистов и активистов будет непросто.

«СБУ давно превратилась в инструмент давления, который украинские власти используют в своих целях. Нет никаких фактов, которые подтверждают наличие у обыскиваемых взрывчатки или оружия. Более того, никто, по официальным данным, задержан не был. Почему? Возможно, это был просто повод, чтобы напугать?» — предположил в беседе с RT депутат от партии «Самопомощь».

Однако, как полагает Денисов, украинские власти могут не остановиться на этих «акциях устрашения».

«Как мы знаем, даже выражения своей точки зрения на Украине вполне достаточно, чтобы людей арестовывать и сажать в тюрьмы. Давно понятно, что ни о какой демократии на Украине говорить, конечно же, не приходится. А вот то, что Запад закрывает глаза на притеснение свободы слова, свободы мнений, собраний, — это лишнее доказательство двуличности наших западных партнёров», — подытожил Денисов.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).