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Акция протеста у посольства Украины в Москве 18 мая 2018 года: прямая онлайн-трансляция
18 мая 2018, 13:39 • 5 • В России
Акция протеста у посольства Украины в Москве состоится в пятницу, 18 мая. Люди соберутся у здания дипмиссии, чтобы выразить свою поддержку главе отделения РИА Новостей на Украине Кириллу Вышинскому.
Журналиста незалежная обвинила в государственной измене. Накануне, 17 мая, херсонский суд заключил Вышинского под стражу на 60 суток. Ему инкриминируют поддержку Донецкой и Луганской народных республик, публикацию материалов, идущих вразрез с позицией официальной власти. Кириллу Вышинскому по этим обвинениям грозит до 15 лет лишения свободы.
МИА «Россия Сегодня» запустил в соцсетях хештег в поддержку Вышинского #ЖурналистикаНеПредательство и #ЦеЕвропа. А акция у посольства призвана напомнить украинским дипломатам о демократии и свободе слова.
Акция протеста.
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