«Акции продолжатся»: «жёлтые жилеты» не удовлетворены решением властей Франции о моратории на повышение цен на топливо

Правительство Франции вводит мораторий на повышение цен на топливо. Приостановлены и другие законодательные инициативы, в частности заморожено повышение тарифов на газ и электроэнергию. Об этом заявил премьер-министр Пятой республики Эдуар Филипп. Кроме того, власти предложили провести национальные дебаты об изменениях в налоговой системе страны. Однако лидеры «жёлтых жилетов» подчёркивают, что продолжат акции протеста и будут добиваться полной отмены непопулярных мер. Как полагают эксперты, Париж вынужден пойти на уступки, так как ситуация в стране начала выходить из-под контроля.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что правительство согласовало ряд мер, направленных на нормализацию ситуации​​​ в стране. В частности, власти вводят шестимесячный мораторий на повышение стоимости бензина и дизельного топлива, которое планировалось с 1 января 2019 года.

Кроме того, отсрочка коснётся ещё нескольких принятых ранее законодательных инициатив. Речь идёт о повышении налога на выбросы углеродов, доведении налоговой нагрузки по дизельному топливу до уровня сборов, действующих для бензина, и выравнивании налогов на ДТ для внедорожной и сельскохозяйственной техники и на топливо для легковых автомашин личного пользования.

«Никакие налоги не должны ставить под угрозу единство нации», — сказал Филипп.

Кроме того, он объявил, что в течение зимнего сезона-2018/19 не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. В это время — с 15 декабря до 1 марта — предполагается проведение дебатов на национальном уровне.

«Я хочу предложить большие дебаты по налогам и государственным расходам. Должно быть больше прозрачности по налогам во Франции. Наши налоги самые высокие в Европе, наша фискальная система чрезвычайно сложна и часто критикуется, поскольку кажется несправедливой. Давайте поговорим об изменениях, в которых она нуждается», — подчеркнул глава кабмина.

Сообщалось, что 4 декабря Филипп должен был встретиться с представителями «жёлтых жилетов», о чём его просил глава государства. Но проведение переговоров отменили «из соображений безопасности».

В воскресенье, 2 декабря, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво отверг возможность любых корректировок выбранного властями курса, который он назвал правильным, и призвал к «национальному единству».

«Уже 30 лет курс меняется каждые 18 месяцев. Стране было бы лучше, если бы мы так не делали. Пусть те, кто поучает нас (включая бывших президентов), начнут с того, что они сами сделали, и оставят цинизм в стороне», — сказал Гриво.

С 17 ноября во Франции проходили массовые протесты против повышения налогов, прежде всего тарифов на бензин и дизельное топливо. Поскольку большая часть запланированных мер касалась автомобилистов, символом демонстрантов стали светоотражающие жёлтые жилеты, которые французские водители обязаны надевать в темноте или в условиях плохой видимости, когда выходят из машины.

В акциях протеста приняли участие свыше 400 тыс. человек по всей стране. Самые масштабные митинги проводились в Париже. Так, в ходе столкновений активистов с полицией 1 декабря пострадали свыше 130 человек, в том числе более 20 сотрудников правоохранительных органов. Были задержаны 412 демонстрантов, 139 из них предстанут перед судом.

«С начала акций протеста четверо наших соотечественников погибли. Многие сотни граждан, включая сотрудников сил правопорядка, были ранены», — заметил премьер Франции.

Добавим, что за прошедшие три недели 12 сотрудников RT пострадали при освещении событий во французской столице.

«У нас уже 12 человек пострадали на протестах во Франции. Резиновые пули, камни, слезоточивый газ. Двенадцать только наших журналистов! Как тебе такое, московский ОМОН?» — написала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Twitter.

«Жёлтые жилеты» не согласны с озвученными мерами»

Лидеры протестного движения «жёлтых жилетов» встретили намерения французских властей с осторожностью. Так, активист Бенжамен Коши в беседе с BFMTV назвал заявления Филиппа «политическим камуфляжем». По его словам, демонстранты добиваются полной отмены повышения налогов на топливо.

При этом в ближайшую субботу, 8 декабря, ожидается новая протестная демонстрация.

«К сожалению, нам приходится выражать своё недовольство. Это единственный способ показать, что практически все «жёлтые жилеты» не согласны с озвученными мерами. Так или иначе, акции продолжатся до тех пор, пока не произойдут реальные изменения», — добавил его соратник Эрик Друэ.

Во французском обществе наблюдается раскол, прежде всего между элитами и рядовыми французами. Об этом заявил RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. Он считает правильным решение французского кабмина о введении налогового моратория.

«Три «чёрные субботы» подряд, особенно последняя, которая сопровождалась побоищем, — это шокировало французское общество, все политические силы Франции. Это правильное решение, оно конкретное», — отметил Фёдоров.

Как считает эксперт, сейчас настал «переломный момент для президентства Макрона», учитывая, что в обществе наблюдается глубокое недовольство его политикой.

«Ему предстоит извлечь из этого уроки — может быть, не отказавшись от курса стратегического, но многое поменяв в тактике. В глазах большинства французов он выглядит как президент богатых, как президент, отличающийся надменностью. Видимо, ему придётся пересмотреть свою имиджевую политику», — заключил Фёдоров.

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, французское правительство было вынужденно пойти на уступки, поскольку оказалось в очень тяжёлой ситуации.

«Очевидно, правительство решило пойти на ещё большие уступки, найти компромисс, тем самым показывая свой настрой на конструктивный диалог с протестующими. Что касается Макрона, ему сейчас не очень выгодно прямо связываться с протестами, потому что его рейтинг очень низкий. И поскольку традиционно внутренней политикой во Франции занимается премьер-министр, а не президент, Макрон пытается использовать фигуру премьер-министра для решения этого вопроса», — подчеркнул Тимофеев в беседе с RT.

Как отметил политолог Александр Асафов, правительство будет следить за реакцией на мораторий протестующих.

«У Макрона и его силовиков было ощущение, что просто сожгут 10—20 машин, покидаются в полицейских бутылками — и всё сойдёт на нет. Не сошло. Мы видим, что протест «жёлтых жилетов», несмотря на всю его неоднозначность, популярен и тема не уходит. Совершенно понятно, что традиционные методы купирования этих процессов не сработали и надо что-то делать. Это очевидная проблема, из которой пока не видно очевидного выхода. Поэтому они пробуют риторику обещаний, введения моратория, чтобы посмотреть, как на это отреагирует уличная динамика», — пояснил эксперт.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведённого Ifop (Французским институтом общественного мнения) для журнала Paris Match и радиостанции Sud Radio, рейтинг одобрения политического курса президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордного минимума — 23%, отмечается, что месяц назад была зафиксирована отметка 29%.

Напомним, что рейтинг действующего главы государства неизменно снижается с мая 2017 года, когда он составлял 66%.