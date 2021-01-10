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Акции падают, люди бегут. Фраза Goodbye Twitter взлетела в тренды после бана Трампа

10 января 2021, 11:25  •  95 • Политика
Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, обвинив его в нарушении правил общения и призывах к захвату власти. После бана аккаунта Трампа фраза Goodbye Twitter взлетела в тренды. Радикальное решение негативно отразилось на компании - её акции падают, а люди - бегут.
Среди пользователей сервиса микроблогов набирает популярность фраза Goodbye Twitter. Американцы, поддерживающие Трампа, уходят из Twitter в знак протеста против попытки лишить президента свободы слова.
Тем самым пользователи прощаются с соцсетью и готовы следовать за Трампом хоть на край света, - пишет Telegram-канал "Мир в Моменте".
Скриншот: Telegram/Мир в моменте
Сторонникам Трампа противостоят американцы, поддерживающие демократов. Они публикуют таблички с надписью "Пожалуйста, уходите" и пишут, что никто по трампистам скучать не будет. Таким образом руководство Twitter разделило аудиторию на два лагеря.
Блокировка аккаунта Трампа не только вызвала отток пользователей из Twitter, но и снизила рыночную стоимость компании. Акции интернет-гиганта упали почти на 4% - до 49,54 доллара. Как сообщает FOXBusiness, торги закрылись примерно через 1,5 часа после того как было объявлено о блокировке страницы Трампа.
Примечательно, что аналогичное решение приняли целый ряд сервисов, включая Facebook, Instagram, Snapchat и YouTube.

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