Акции падают, люди бегут. Фраза Goodbye Twitter взлетела в тренды после бана Трампа

Среди пользователей сервиса микроблогов набирает популярность фраза Goodbye Twitter. Американцы, поддерживающие Трампа, уходят из Twitter в знак протеста против попытки лишить президента свободы слова.

Тем самым пользователи прощаются с соцсетью и готовы следовать за Трампом хоть на край света, - пишет Telegram-канал "Мир в Моменте".

Скриншот: Telegram/Мир в моменте

Сторонникам Трампа противостоят американцы, поддерживающие демократов. Они публикуют таблички с надписью "Пожалуйста, уходите" и пишут, что никто по трампистам скучать не будет. Таким образом руководство Twitter разделило аудиторию на два лагеря.

Блокировка аккаунта Трампа не только вызвала отток пользователей из Twitter, но и снизила рыночную стоимость компании. Акции интернет-гиганта упали почти на 4% - до 49,54 доллара. Как сообщает FOXBusiness, торги закрылись примерно через 1,5 часа после того как было объявлено о блокировке страницы Трампа.

Примечательно, что аналогичное решение приняли целый ряд сервисов, включая Facebook, Instagram, Snapchat и YouTube.