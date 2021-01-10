|
Акции падают, люди бегут. Фраза Goodbye Twitter взлетела в тренды после бана Трампа
10 января 2021, 11:25 • 95 • Политика
Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, обвинив его в нарушении правил общения и призывах к захвату власти. После бана аккаунта Трампа фраза Goodbye Twitter взлетела в тренды. Радикальное решение негативно отразилось на компании - её акции падают, а люди - бегут.
Среди пользователей сервиса микроблогов набирает популярность фраза Goodbye Twitter. Американцы, поддерживающие Трампа, уходят из Twitter в знак протеста против попытки лишить президента свободы слова.
Скриншот: Telegram/Мир в моменте
Сторонникам Трампа противостоят американцы, поддерживающие демократов. Они публикуют таблички с надписью "Пожалуйста, уходите" и пишут, что никто по трампистам скучать не будет. Таким образом руководство Twitter разделило аудиторию на два лагеря.
Блокировка аккаунта Трампа не только вызвала отток пользователей из Twitter, но и снизила рыночную стоимость компании. Акции интернет-гиганта упали почти на 4% - до 49,54 доллара. Как сообщает FOXBusiness, торги закрылись примерно через 1,5 часа после того как было объявлено о блокировке страницы Трампа.
Примечательно, что аналогичное решение приняли целый ряд сервисов, включая Facebook, Instagram, Snapchat и YouTube.
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2021, 01:50
|
06 января 2021, 18:30
|
05 января 2021, 21:25
|
04 января 2021, 07:50
|
05 января 2021, 21:25
|
03 января 2021, 12:35
|
08 января 2021, 00:45