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«Акценты расставлены»: правительство РФ выделило почти 310 млрд рублей на развитие Крыма и Севастополя
04 февраля 2019, 20:39 • 40 • В России
В ближайшие три года на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя будет выделено 309,5 млрд рублей из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Госсовете Республики Крым отметили, что программа финансирования позволит заложить фундамент для того, чтобы в будущем регион вносил свой вклад в экономику, а не получал дотации.
Набережная имени Ленина в Ялте РИА Новости © Алексей Мальгавко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил государственную программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Цель инициативы — создание условий для сбалансированного и устойчивого развития экономики и социальной сферы Крымского полуострова.
В рамках госпрограммы, в частности, планируется развитие инфраструктуры, формирование доступной и комфортной туристической среды, стимулирование предпринимателей, расширение сети автомобильных дорог. На реализацию проекта до 2022 года из федерального бюджета выделят 309,5 млрд рублей.
Подчеркнём, что в документ также включена федеральная целевая программа, которую реализуют на Крымском полуострове с 2015 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, таким образом охватывается весь комплекс задач, необходимых для развития региона.
По его словам, необходимо также следить за тем, чтобы выделяемые средства осваивались вовремя. Этот процесс помимо федеральных властей также должны контролировать руководители Крыма и Севастополя.
В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал об итогах работы по сокращению отставания Крымского полуострова от остальных регионов РФ. Так, по его словам, с 2015 года валовой региональный продукт Крыма увеличился на 55%, Севастополя — на 66%. Наряду с этим существенно выросла протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.
«Я думаю, что к 2022 году мы достигнем тех самых высоких результатов, при которых республика Крым и город Севастополь должны выровняться с точки зрения социально-экономического развития со среднероссийскими показателями и с соседними регионами», — подчеркнул Козак.
«Идёт развитие инфраструктуры, уничтоженной за годы нахождения под юрисдикцией Украины»
Как отметил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT, за последние пять лет регион отметился большими успехами в своём развитии. Крым стал регионом Российской Федерации после проведённого там в марте 2014 года референдума, посредством которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
«В целом Крым с точки зрения социально-экономического развития стал полноценным регионом России. Здесь речь идёт не только о вводе глобальных инфраструктурных объектов (Крымский мост, федеральная трасса «Таврида», аэропорт, новые электростанции), которые позволили выполнить Крыму самую главную функцию — интегрироваться и логистически, и социально-экономически в состав России, но и о таких инфраструктурных объектах, как новые детские сады, больницы», — отметил парламентарий.
По его словам, Крым в последние годы развивался активно во всех сферах и областях, но сказывалась «пропасть», образовавшаяся за годы нахождения в составе Украины.
«Программа, которая принята, позволит нам говорить о том, что к 2022 году Крым будет полноценным с точки зрения своего финансово-экономического развития и будет заложен фундамент дальнейшего развития острова не только как дотационного региона, но и как региона, который вносит свой вклад в экономику страны», — заметил Ганжара.
В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заметил, что в прошедшем году исполнение федеральной целевой программы оказалось на уровне 60%, поэтому он выступает за наказание лиц, ответственных за неосвоение бюджетных средств.
По его словам, в городе до сих пор не завершено строительство ряда социальных объектов, в которых остро нуждается Севастополь, — детсадов, школ, поликлиник. Он подчеркнул, что в 2019 году должна быть завершена работа над 83 объектами.
«Сколько из них в декабре увидят севастопольцы? Большой вопрос. Поэтому я со своей стороны буду прикладывать все усилия, контролировать работу чиновников: где-то помогать, а где-то критиковать и направлять. Но без серьёзного внимания к вопросу реализации ФЦП выравнивание развития регионов со среднероссийскими показателями, улучшение быта горожан окажется под угрозой срыва», — подчеркнул Белик в беседе с RT.
Отметим, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов— 6,8 млн человек. Как отметил глава региона Сергей Аксёнов, данный показатель по сравнению с 2017-м увеличился на 28%. По его словам, рост произошёл, в частности, благодаря запуску транспортного движения по Крымскому мосту и вводу в строй нового терминала аэропорта Симферополь.
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