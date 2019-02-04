«Акценты расставлены»: правительство РФ выделило почти 310 млрд рублей на развитие Крыма и Севастополя

В ближайшие три года на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя будет выделено 309,5 млрд рублей из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Госсовете Республики Крым отметили, что программа финансирования позволит заложить фундамент для того, чтобы в будущем регион вносил свой вклад в экономику, а не получал дотации.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил государственную программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Цель инициативы — создание условий для сбалансированного и устойчивого развития экономики и социальной сферы Крымского полуострова.

В рамках госпрограммы, в частности, планируется развитие инфраструктуры, формирование доступной и комфортной туристической среды, стимулирование предпринимателей, расширение сети автомобильных дорог. На реализацию проекта до 2022 года из федерального бюджета выделят 309,5 млрд рублей.

Подчеркнём, что в документ также включена федеральная целевая программа, которую реализуют на Крымском полуострове с 2015 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, таким образом охватывается весь комплекс задач, необходимых для развития региона.

«То есть это не какая-то новая работа, это продолжение старой. Тем не менее здесь также расставлены акценты, и самое главное, что деньги в бюджете на эти цели заложены: на 2019-й и ближайшие три года в общей сложности отпущено почти 310 млрд рублей, причём практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, необходимо также следить за тем, чтобы выделяемые средства осваивались вовремя. Этот процесс помимо федеральных властей также должны контролировать руководители Крыма и Севастополя.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал об итогах работы по сокращению отставания Крымского полуострова от остальных регионов РФ. Так, по его словам, с 2015 года валовой региональный продукт Крыма увеличился на 55%, Севастополя — на 66%. Наряду с этим существенно выросла протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

«Я думаю, что к 2022 году мы достигнем тех самых высоких результатов, при которых республика Крым и город Севастополь должны выровняться с точки зрения социально-экономического развития со среднероссийскими показателями и с соседними регионами», — подчеркнул Козак.

«Идёт развитие инфраструктуры, уничтоженной за годы нахождения под юрисдикцией Украины»

Как отметил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT, за последние пять лет регион отметился большими успехами в своём развитии. Крым стал регионом Российской Федерации после проведённого там в марте 2014 года референдума, посредством которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

«В целом Крым с точки зрения социально-экономического развития стал полноценным регионом России. Здесь речь идёт не только о вводе глобальных инфраструктурных объектов (Крымский мост, федеральная трасса «Таврида», аэропорт, новые электростанции), которые позволили выполнить Крыму самую главную функцию — интегрироваться и логистически, и социально-экономически в состав России, но и о таких инфраструктурных объектах, как новые детские сады, больницы», — отметил парламентарий.

По его словам, Крым в последние годы развивался активно во всех сферах и областях, но сказывалась «пропасть», образовавшаяся за годы нахождения в составе Украины.

«Программа, которая принята, позволит нам говорить о том, что к 2022 году Крым будет полноценным с точки зрения своего финансово-экономического развития и будет заложен фундамент дальнейшего развития острова не только как дотационного региона, но и как региона, который вносит свой вклад в экономику страны», — заметил Ганжара.

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заметил, что в прошедшем году исполнение федеральной целевой программы оказалось на уровне 60%, поэтому он выступает за наказание лиц, ответственных за неосвоение бюджетных средств.

«Ведь это деньги, которые аккумулируются практически со всей России, направляются в Севастополь на развитие инфраструктуры, которая была уничтожена за 23 года жизни под юрисдикцией Украины», — заявил он.

По его словам, в городе до сих пор не завершено строительство ряда социальных объектов, в которых остро нуждается Севастополь, — детсадов, школ, поликлиник. Он подчеркнул, что в 2019 году должна быть завершена работа над 83 объектами.

«Сколько из них в декабре увидят севастопольцы? Большой вопрос. Поэтому я со своей стороны буду прикладывать все усилия, контролировать работу чиновников: где-то помогать, а где-то критиковать и направлять. Но без серьёзного внимания к вопросу реализации ФЦП выравнивание развития регионов со среднероссийскими показателями, улучшение быта горожан окажется под угрозой срыва», — подчеркнул Белик в беседе с RT.

Отметим, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов— 6,8 млн человек. Как отметил глава региона Сергей Аксёнов, данный показатель по сравнению с 2017-м увеличился на 28%. По его словам, рост произошёл, в частности, благодаря запуску транспортного движения по Крымскому мосту и вводу в строй нового терминала аэропорта Симферополь.