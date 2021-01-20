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Актриса Татьяна Васильева дала точное определение Навальному - "хамоватому провокатору"

20 января 2021, 03:20  •  61 • Политика
Российская актриса Татьяна Васильева на странице в Instagram дала точное определение вернувшемуся в РФ Навальному. По её словам, многие сторонники "хамоватого блогера и провокатора" уже давно разочаровались в нём.
Актриса Татьяна Васильева, которая ранее указала на предательство Навального, вновь прошлась по его персоне. Она напомнила, что в прошлый раз, когда она давала оценку этому "деятелю", его сторонники обрушились на неё с проклятьями.
Впрочем, судя по сообщению, это никак не повлияло на её отношение к "берлинскому пациенту". Васильева полагает, что даже многие сподвижники блогера уже махнули рукой на него.
"Второй день из каждого утюга трубят о возвращении в Россию Навального. Это правда кому-то интересно? Мне - нет. На мой взгляд, даже те немногие, кто был им очарован в первое время, давно разочаровались и оценили степень его подлости и лицемерия", - написала она на странице в Instagram.
Васильева добавила, что считает неверным, что Навального называют политиком. "Никакой он не политик, - безапелляционно отметила она. - Иуда и марионетка в руках Запада".
"Потому и "миллионов подписчиков" в числе встречающих в аэропорту не оказалось. Мне кажется, неверно называть его политиком. Бывший юрист, а теперь хамоватый блогер и провокатор, упивающийся своей минутой славой, имеющий судимость и проблемы с законом. Так, полагаю, будет точнее", - резюмировала Васильева.

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