Актриса Татьяна Васильева дала точное определение Навальному - "хамоватому провокатору"

Актриса Татьяна Васильева, которая ранее указала на предательство Навального, вновь прошлась по его персоне. Она напомнила, что в прошлый раз, когда она давала оценку этому "деятелю", его сторонники обрушились на неё с проклятьями.

Впрочем, судя по сообщению, это никак не повлияло на её отношение к "берлинскому пациенту". Васильева полагает, что даже многие сподвижники блогера уже махнули рукой на него.

"Второй день из каждого утюга трубят о возвращении в Россию Навального. Это правда кому-то интересно? Мне - нет. На мой взгляд, даже те немногие, кто был им очарован в первое время, давно разочаровались и оценили степень его подлости и лицемерия", - написала она на странице в Instagram.

Васильева добавила, что считает неверным, что Навального называют политиком. "Никакой он не политик, - безапелляционно отметила она. - Иуда и марионетка в руках Запада".

"Потому и "миллионов подписчиков" в числе встречающих в аэропорту не оказалось. Мне кажется, неверно называть его политиком. Бывший юрист, а теперь хамоватый блогер и провокатор, упивающийся своей минутой славой, имеющий судимость и проблемы с законом. Так, полагаю, будет точнее", - резюмировала Васильева.