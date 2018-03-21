Актриса, обвинившая Трампа в домогательствах, успешно прошла проверку на детекторе лжи

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Актриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, прошла проверку на полиграфе, который подтвердил правдивость ее заявлений об интимной связи с Дональдом Трампом.

Как оказалось, все заявления американской актрисы фильмов для взрослых о ее интимной связи с Дональдом Трампом еще до его президентства, полностью подтвердились. Сообщается, что Стефани Клиффорд прошла проверку на детекторе лжи и подтвердила свои предыдущие “показания”.

Впрочем, по данным NBC, сама проверка была проведена еще семь лет назад, по запросу одного из журналов, взявшего у неё интервью. Адвокат, представляющий актрису, сообщил, что выкупил видеозапись теста за баснословные 25 тысяч долларов и теперь обещает, что “американский народ узнает правду об этих отношениях и их сокрытии”.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что защита Трампа подала иск в суд против Клиффорд за нарушение условий соглашения о неразглашении информации об отношениях с Трампом.